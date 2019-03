Ligue des champions : pour Laurent Fournier, "les Lyonnais n’ont pas existé"

L'AVIS DE

La marche était trop haute pour Lyon. L'OL, dernier représentant français en Ligue des champions, a été corrigé par le FC Barcelone (5-1) et éliminé en huitième de finale retour (0-0 à l'aller), mercredi soir au Camp Nou. "Techniquement, physiquement et dans l’intensité, les Lyonnais n’ont pas existé. Il faut beaucoup plus de volonté et d’intensité, surtout face à des joueurs comme Messi et Suarez", a regretté notre consultant Laurent Fournier, interrogé sur Europe 1 dans le débrief de la rencontre.

L'ancien milieu de terrain de Lyon, du PSG et de l'OM a notamment pointé du doigt les performances des deux stars lyonnaises, Nabil Fekir et Memphis Depay. "Lyon comptait sur Fekir et Depay, mais ils ont été inexistants. Quand deux joueurs de classe internationale ne réussissent pas leur match, c’est compliqué de gagner", a estimé Laurent Fournier.

"On n'a pas vu un très grand Barça, mais un très grand Messi". Si Lyon n'a pas réalisé l'exploit, Lionel Messi a, lui, encore une fois été éblouissant, avec deux buts et deux passes décisives. "Si on fait le bilan de la soirée, j’ai du mal à faire la part de Messi et du Barça. Lionel Messi gagne ce match avec deux buts et deux passes décisives", a analysé le journaliste de Libération Grégory Schneider.

"Ce match lui a appartenu, davantage qu’au Barça. On n’a pas vu un très grand Barça, mais un très grand Messi", a-t-il conclu.

