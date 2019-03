EN DIRECT - Ligue des champions : suivez le 8ème de finale retour FC Barcelone-Lyon

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Lyon est face à une montagne. L'OL va tenter de créer un immense exploit sur la pelouse du FC Barcelone, mardi soir, en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Après un nul miraculeux à l'aller (0-0), les Lyonnais devront réaliser une grande performance pour espérer survivre à l'enfer du Camp Nou. Avec ses stars Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué et consorts, le Barça part clairement favori. Mais les Gones, vainqueurs à Manchester City en phase de groupes et du PSG en Ligue 1, ont déjà réussi à déjouer les pronostics cette saison. Suivez la rencontre en direct sur l'antenne d'Europe 1 et sur Europe1.fr.

FC BARCELONE - LYON : 0 - 0

Le point à la 10e minute : Lyon déjà sous pression. Les Lyonnais souffrent dans ce début de match, le Barça est déjà à l'assaut. Anthony Lopes sort une superbe parade sur une frappe aux 16 mètres de Lionel Messi qui filait en lucarne, après une belle action collective (4e). L'OL a tout de même répondu par un tir de Ndombélé aux 20 mètres, de peu à côté du poteau gauche de Ter Stegen, qui avait bien lu la trajectoire (10e). Mais c'est bien le Barça qui domine.

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre le Barça et l'OL, dans un Camp Nou plein, avec près de 5.000 supporters lyonnais.

L’hymne de la champion’s est toujours sifflé au Camp Nou depuis que l’UEFA a sanctionné le club pour des drapeaux indépendantistes lors de matchs de LDC. Au fond une banderolle en référence au procès des dirigeants indépendantistes pic.twitter.com/3OZpCUKJul — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 13 mars 2019

Le point "mes que un club" : "la C1, l'objectif prioritaire du Barça". Pour notre correspondant Henry de Laguérie, le Barça va "hausser son niveau de jeu ce soir". "La Ligue des champions est l'objectif prioritaire du Barça. Ca fait trois ans que le Real l'emporte, pour eux c'est très difficile à vivre. L'élimination l'an passé contre la Roma en quarts de finale a été vécu comme une humiliation. Je pense qu'ils vont hausser leur niveau de jeu ce soir", prédit-il.

Le point sur les compositions d'équipe : Marcelo et Tousart titulaires. Bruno Genesio a décidé d'aligner Marcelo, incertain avant le match, en défense centrale. Lucas Tousart a été préféré à Houssem Aouar au milieu, dans un schéma en 3-4-3 avec Nabil Fekir en soutien de Memphis Depay et Moussa Dembélé en attaque. Du côté du Barça, Ousmane Dembélé est remplaçant. Clément Lenglet reste dans le onze, poussant une nouvelle fois Samuel Umtiti sur le banc.

Les compositions : Barcelone : Ter Stegen - S. Roberto , Piqué, Lenglet, J. Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi (cap), Suarez, Coutinho

Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Tousart, Ndombélé, Fer. Mendy - Fekir (cap) - M. Dembélé, Depay

Le point "ça fait peur" : le Barça arrive en pleine forme, sur la lancée de ses quatre victoires consécutives, dont deux sur la pelouse du Real Madrid (Coupe du Roi et Liga) et une sur le terrain du Séville FC. Les Barcelonais, postulants annoncés à la victoire finale, n'ont par ailleurs plus perdu à domicile en Ligue des champions depuis 2013 et une défaite 3 à 0 contre le Bayern Munich en demi-finales retour. Mais ce soir, un nul avec des buts suffirait aux Lyonnais pour se qualifier…

Le point "on y croit" : on ne va pas se mentir, il faudrait une immense performance de Lyon pour se qualifier. L'OL peut en tout cas compter sur le retour de son capitaine Nabil Fekir, suspendu au match aller. Les qualifications surprises de Manchester United sur la pelouse du PSG, et de l'Ajax sur la pelouse du Real Madrid vont peut-être donner des idées aux Gones. Si l'on s'en tient à l'histoire des Coupes d'Europe, les Lyonnais ont 34% de chances de se qualifier après leur 0-0 de l'aller. Les 5.000 fans lyonnais qui ont fait le déplacement, eux, y croient en tout cas.