Maignan, Giroud, Hernandez : l'AC Milan est-il le nouveau club des «Frenchies» ?

Impressionnant sur la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions face à Naples, l'AC Milan a pu compter sur ses internationaux tricolores à l'instar de l'attaquant Olivier Giroud, du gardien de but Mike Maignan ou encore du défenseur Théo Hernandez. Après une victoire à l'aller (1-0), les Rossoneris sont parvenus à conserver leur petit avantage au match retour en décrochant un nul honorable (1-1) au stade Diego Armando Maradona. Deux belles performances face au leader incontestable de Serie A qui ont été saluées par les consultants dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Les internationaux français se sont particulièrement illustrés lors de cette double confrontation, notamment à l'occasion du match retour mardi soir. Malgré un échec sur pénalty à la 22e minute puis une frayeur après un choc subi à la 39e minute, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus Olivier Giroud s'est ensuite bien rattrapé. Bénéficiant d’une course en solitaire de Leao, parti depuis sa moitié de terrain, l'ancien Gunners a bénéficié d'une offrande inscrivant sur un plat du pied l'unique but milanais de cette rencontre à la 43e minute.

À voir et à revoir : le festival de Rafael Leão, parti de son propre camp pour offrir le but à Olivier Giroud. Extraordinaire ! pic.twitter.com/shmM8C4g4S — Trivela (@Trivela_FR) April 18, 2023

Mike Maignan la clé du succès

Grâce à cette victoire, les Milanais affronteront Benfica ou l'Inter en demi-finale. Un stade de la compétition plus atteint depuis 2007. Pour Alain Giresse, "quand on voit les performances de Maignan, d'Hernandez et de Giroud, on voit qu'ils sont importants et qu'ils ont permis à Milan d'aller en demies." L'ancien joueur des Girondins va même encore plus loin et estime que le gardien milanais "est l'un des meilleurs au monde" actuellement. "Il a une assurance, il dégage un charisme, une tranquillité, une puissance qui fait que c'est un des meilleurs gardiens", a ensuite commenté Javier Prieto Santos.

Olivier Giroud a inscrit son 24e but sous le maillot de l'AC Milan mardi soir. Celui qui a prolongé d'un an son contrat avec les Rossoneris, une information obtenue par le service sport d'Europe 1, se positionne ainsi pour l'Euro 2024. "Giroud a un certain âge", a toutefois mis en garde Javier Prieto Santos qui a vu un joueur qui a "tiré sur la corde." "J'espère qu'il ne ratera pas le finish", a fini par conclure le consultant d'Europe 1 Sport.