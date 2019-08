Ligue des champions : l'UEFA plafonne à 70 euros le prix des billets visiteurs

L'UEFA va désormais plafonner à 70 euros le prix des billets visiteurs en Ligue des champions et à 45 euros en Ligue Europa, ont annoncé l'instance ainsi que l'association Football Supporters Europe vendredi.

La saison dernière en Ligue des champions, les supporters de Manchester United et Liverpool s'étaient plaints du prix trop élevé d'une place en tribune visiteurs au Camp Nou, le stade du FC Barcelone : 119 euros.

"Un progrès" pour l'association Football Supporters Europe

Ce plafond "représente un progrès et nous félicitons l'UEFA. Cela va mettre un terme aux cas de prix excessifs les plus flagrants, mais, à notre avis, c'est encore (un montant) trop élevé", estime Football Supporters Europe. "En plafonnant le prix des billets, nous voulons nous assurer que les supporters des équipes en déplacement puissent toujours assister aux matches et jouer leur rôle, ce qui rend l'atmosphère dans les stades si spéciale", explique le président de l'UEFA Aleksander Ceferin.

La décision, qui prend "effet immédiatement", a été prise à Monaco, où avait lieu le tirage au sort de Ligue des champions et de Ligue Europa.