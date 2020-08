Ligue des champions : l'OL en quarts après avoir éliminé la Juventus Turin

Il y aura au moins un club français en quarts de finale de la Ligue des champions ! Au terme d'un match difficile mais solide face à la Juventus Turin (1-1), les Lyonnais ont décroché leur billet pour le "Final 8" de Lisbonne. Ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis 2010 et défieront Manchester City, qui a éliminé le Real Madrid de Karim Benzema et Zinédine Zidane.

Panenka de Memphis Depay

Tout a parfaitement débuté pour les Lyonnais, peu intimidés par l'armada alignée par l'entraîneur bianconero, Maurizio Sarri. À la 10e minute, après un léger cafouillage, Houssem Aouar s'est faufilé dans la surface italienne et a été fauché par Rodrigo Bentancur. Le pénalty a été transformé, avec audace, par Memphis Depay, auteur d'une panenka (0-1, 12e).

Mais comme prévu, la Juventus Turin a ensuite multiplié les coups de boutoir sur la cage d'Anthony Lopes. Grâce à une défense souvent en retard, les Italiens ont recollé au score après un coup franc de Miralem Pjanic, transformé en pénalty après une main peu évidente de Memphis Depay. L'incontournable Cristiano Ronaldo n'a ensuite pas tremblé face à Anthony Lopes (1-1, 43e).

Ronaldo rate le triplé

La deuxième période a largement ressemblé à la première, avec des Turinois très portés vers l'avant et des Lyonnais hésitants entre un bloc bas très dense et des incursions dans le camp adverse. C'est lors d'une attaque de la Juve que l'OL a craqué pour la seconde fois, sur une frappe puissante et très bien placée de Cristiano Ronaldo (2-1, 58e).

Le Portugais aurait même pu devenir le sauveur de la "Vieille Dame" en inscrivant un but sur coup franc dans le temps additionnel. Mais les Lyonnais, qui se sont dépassés défensivement, ont su repousser sa tentative. Et ainsi valider leur ticket pour ce "Final 8" qui leur semblait inaccessible avant cette double-confrontation.