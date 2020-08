EN DIRECT - Ligue des champions : l'OL face à l'armada turinoise

EN DIRECT

La Ligue des champions reprend ses droits, vendredi soir, après cinq mois et demi d'interruption forcée en raison du coronavirus. Et pour cette reprise inédite, à huis clos, les deux affiches du soir ne manquent pas d'intérêt : Manchester City-Real Madrid d'un côté (2-1 à l'aller) et Juventus Turin-Olympique Lyonnais (1-0). Dans la deuxième rencontre, les Lyonnais vont tenter de conserver leur avantage acquis au match aller, le 26 février dernier. Mais face à eux, Cristiano Ronaldo et l'armada turinoise sont bien décidés à se qualifier pour les quarts de finale et le "Final 8" organisé à Lisbonne. Suivez cette rencontre sur Europe 1 et Europe1.fr dans les conditions du direct.

Juventus Turin - Olympique Lyonnais : coup d'envoi à 21h (huis clos, Allianz Stadium)

La rencontre est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 23h30

Le point au coup d'envoi : c'est parti à l'Allianz Stadium ! 163 jours après le match aller et la victoire surprise des Lyonnais au Groupama Stadium, les Turinois vont tenter de renverser la peur à domicile, sans spectateurs. Face à eux, les hommes de Rudi Garcia ont 90 minutes (ou plus, s'il y a 1-0 pour la Juve à la fin du temps réglementaire) pour montrer qu'ils méritent leur place dans le "Final 8".

Le point sur les compositions : le buteur lyonnais Dembélé sur le banc. Surprise du côté de l'Olympique lyonnais : l'attaquant français Moussa Dembélé, meilleur buteur de l'OL en 2019-2020, est remplaçant au coup d'envoi. C'est l'habituel joker, Karl Toko-Ekambi, qui est aligné d'entrée de jeu. Le jeune Maxence Caqueret (20 ans) est également titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Bruno Guimaraes et Houssem Aouar. Du côté turinois, la seule véritable incertitude concernait Paulo Dybala, touché à une cuisse et finalement remplaçant au détriment de Gonzalo Higuain au poste d'attaquant.

Les équipes : Juventus Turin : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Entraîneur : Maurizio Sarri Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Toko-Ekambi, Depay

Entraîneur : Rudi Garcia

Le point sur les pronostics : la Juve a l'avantage. Battue à l'aller par une équipe de Lyon plutôt joueuse, la Juve aborde malgré tout ce match retour comme l'équipe favorite. Les Turinois n'ont pas manqué un quart de finale de la compétition depuis 2016 et présentent un effectif plus dense que celui de l'OL. L'expérience penche également du côté turinois, avec 28 ans et 57 matches de Ligue des champions en moyenne contre 25 ans et 14 matches de C1 du coté des hommes de Rudi Garcia. Les confrontations directes sont enfin dominées par la "Vieille Dame" : trois victoires, un nul et une défaite, ce qui participe à faire de la Juve le favori du soir.

Le point sur le règlement : une innovation pour cette fin de saison. C'est la principale modification des règles dans cette C1 post-coronavirus : "Cinq remplacements seront autorisés pendant l'ensemble des matches restants de la saison 2019-2020, conformément aux amendements temporaires aux Lois du Jeu", a annoncé l'UEFA.

Le point sur l'Olympique Lyonnais : une machine à redémarrer. Une semaine après son retour officiel à la compétition avec une défaite en finale de Coupe de la Ligue face au PSG (aux tirs au but), l'OL va-t-il être en jambes vendredi soir ? Les Lyonnais pourraient payer une préparation forcément incomplète pour un tel match, avec une Ligue 1 arrêtée mi-mars en raison du Covid-19. Ils pourront néanmoins compter sur leur attaquant vedette, Memphis Depay, revenu d'une grave blessure au genou, mais devront faire sans leur milieu défensif Lucas Tousart, parti au Hertha Berlin.

Le point sur la Juventus Turin : quelle fraîcheur pour la "Vieille Dame" ? Du côté turinois, on ne manque pas de compétition : le championnat d'Italie, qui a repris après le confinement, s'est terminé le week-end dernier après un calendrier très resserré en juillet. Les Bianconeri ont remporté la Serie A mais ont pioché physiquement pour conserver leur titre aux dépens de l'Inter Milan, leur dauphin. Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado et bien sûr Cristiano Ronaldo (129 buts en Ligue des champions)… La Juve s'avance suffisamment armée pour déstabiliser la défense lyonnaise.

Le point sur l'ambiance : le huis clos de rigueur. Comme c'est le cas depuis mars et la poignée de matches disputés avant le confinement, le football se dispute sans spectateurs, ou presque, en Europe. La reprise de la Ligue des champions n'échappe pas à la règle et la rencontre du soir, à l'Allianz Stadium, comme les suivantes à Lisbonne, se joueront avec des tribunes qui sonnent creux.