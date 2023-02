Ligue des champions : Leipzig veut sa revanche contre City, l'Inter défie Porto en 8e de finale

Le football européen se poursuit ces jours-ci avec les huitièmes de finale de la Ligue des champion. Pour la dernière journée des matches aller, le cinquième de la Bundesliga, le RB Leipzig, reçoit le champion d’Angleterre en titre, Manchester City. Dans l'autre match, l'Inter accueille les Portugais de Porto.

Si lors de l'édition 2021-2022, la première confrontation avait largement tourné à l'avantage de City à Manchester (6-3), l'attaquant français du RB Christopher Nkunku avait brillé en marquant un triplé. Lors de leur deuxième opposition, les Allemands s'étaient imposés chez eux 2-1, dans un match certes sans enjeu pour les Anglais déjà qualifiés.

Nkunku absent ?

Le duel de buteurs entre Christopher Nkunku et la star norvégienne Erling Haaland, arrivé l'été dernier à City, pourrait toutefois ne pas avoir lieu. Le Français, de retour ce week-end après une blessure au genou gauche qui l'avait privé du Mondial au Qatar, est incertain pour le match de mercredi.

"'Cristo' n'a pu participer qu'à une partie de l'entraînement, parce qu'il a déjà réagi musculairement, après la charge de travail qu'il a eue contre Wolfsburg", a expliqué mardi l'entraîneur de Leipzig Marco Rose. Après trois mois d'absence, Nkunku avait joué une vingtaine de minutes face à Wolfsburg samedi et offert une passe décisive à Konrad Laimer pour le deuxième but (3-0).

Non qualifié pour le Mondial avec la Norvège, Haaland se console lui en affolant toujours les compteurs avec 26 buts en championnat et 5 en Ligue des champions. Il a inscrit le troisième but de son équipe lors du récent choc entre City, deuxième de Premier League, et le leader Arsenal (3-1), mais il s'est montré maladroit et muet face à Nottingham Forest (1-1) samedi. Contre l'équipe allemande, les champions d'Angleterre seront privés de leur milieu star Kevin de Bruyne et des défenseurs Aymeric Laporte et John Stones.

L'inter se méfie de Porto

L'autre match du soir entre l'Inter Milan et Porto sera l'occasion de retrouvailles, entre les entraîneurs Simone Inzaghi et Sergio Conceiçao, anciens coéquipiers à la Lazio Rome à la fin des années 1990 et début des années 2000. S'il a fait part de "son plaisir" de retrouver comme adversaire Sergio Conceiçao, Simone Inzaghi a reconnu mardi se méfier des Portugais, "une équipe forte qui reste sur dix victoires de rang".

Dans un groupe relevé avec le Bayern et le FC Barcelone, l'Inter d'Inzaghi a réussi à se qualifier en finissant deuxième derrière les Munichois, alors que le Porto de Conceiçao a fini en tête du sien devant le Club Bruges, les deux équipes éjectant l'Atlético Madrid et Leverkusen de la course aux huitièmes.

Distancée de 15 points par Naples en Serie A, l'Inter espère aller loin en C1, dont elle n'a plus atteint les quarts depuis 2011, l'année qui avait suivi son dernier sacre dans la compétition (2010), sous l'ère José Mourinho. C'est aussi avec l'entraîneur portugais que Porto a remporté sa deuxième et dernière Ligue des champions en 2004. Un sacre auquel Pepe, 21 ans à l'époque, avait participé. De retour à Porto en 2019, l'inamovible défenseur s'apprête à fêter ses 40 ans le 26 février.