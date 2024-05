Ligue des champions : le Stade Brestois à Guingamp, une délocalisation qui fait grincer des dents

Qualifié directement pour la Ligue des champions grâce à sa 3e place en championnat, le Stade Brestois devrait jouer ses matches de la plus prestigieuse des coupes d'Europe au Stade de Roudourou, à Guingamp, une solution qui crispe les supporters des deux camps.

Le stade Francis Le Blé trop vétuste pour l'UEFA

"La Coupe d'Europe, c'est à Le Blé !!", clamait, dimanche soir encore, une banderole dans le parcage des Finistériens à Toulouse, au soir de la qualification historique pour le club. Elle traduit le désarroi du bouillant public finistérien, contraint à l'exil parce que son enceinte centenaire est beaucoup trop vétuste au goût de l'UEFA. Cette dernière, venue la visiter fin avril, était prête à n'autoriser que 5.000 spectateurs par match, regroupés sur une tribune, les trois autres reposant sur des structures tubulaires interdites.

D'autres problèmes se posaient, comme la localisation du PC sécurité, "sans oublier les cars régies, les espaces pour la presse, la sécurité des joueurs sur leur parking... Il y a trop d'éléments négatifs contre nous", avait bien dû admettre, récemment, le président Denis Le Saint dans L'Equipe. Le club a bien dévoilé en 2018 un projet de nouveau stade de 15.000 places, avec l'objectif de l'achever en 2022, mais les premiers coups de pioches ne sont plus prévus, pour le moment, qu'en 2025 pour une mise en service à l'été 2027.

Brest s'est donc résigné à sonder les deux clubs voisins disposant de stades aux normes : Rennes et Guingamp. Le Roazhon Park, théâtre de joutes continentales lors des six dernières années, était d'autant plus tentant que les Rouge et Noir ont, eux, piteusement manqué la qualification européenne cette saison.

Le Roudourou plus près et moins cher

Malheureusement, cette enceinte qui peut accueillir près de 30.000 spectateurs souffre de deux inconvénients : des frais d'organisations élevés et surtout une distance représentant presque 2h30 de route. "Et pour un match de milieu de semaine, cela compte", avait relevé Denis Le Saint. Avec ses 18.000 places, le Roudourou promet des recettes moins mirobolantes, mais il est deux fois plus proche de Brest et Guingamp est logiquement devenu la solution privilégiée par le Stade Brestois.

"À priori", un accord devrait être trouvé rapidement pour officialiser cette solution, a révélé dans la nuit de dimanche à lundi le maire de Brest, François Cuillandre (PS). Son homologue guingampais, Philippe Le Goff (PS), qui est aussi président du Syndicat mixte d'aménagement du stade de Roudourou (SMASR), avait proposé ses services au nom de "la solidarité bretonne".

"On a reçu la Coupe d'Europe il y a 10 ans et depuis, on a amélioré le stade. On a aussi reçu des matchs de l'équipe de France (en 2018, 2020 et 2021). S'il y a quelque chose à revoir, ça reste à la marge", avait-il plaidé dans Le Télégramme. "Les aménagements à réaliser par rapport à ce que demande l'UEFA, il n'y a pas de sujet, seront naturellement à notre charge", avait aussi assuré d'emblée Denis Le Saint.

"Brest not welcome"

Mais ce bel élan de solidarité régional n'a pas atteint les tribunes guingampaises. "Brest not welcome", pouvait-on lire dans le kop des Costarmoricains vendredi, à l'occasion du match contre Laval. L'antagonisme entre Brestois et Guingampais est l'un des plus forts du football breton. Il trouve notamment ses racines dans la liquidation du club brestois en décembre 1991 derrière laquelle les supporters locaux ont vu, en partie au moins, la main de Noël Le Graët, élu à la tête de la Ligue Nationale du football, ancêtre de la LFP, deux mois plus tôt, après avoir été président de l'En Avant Guingamp pendant 19 ans.

"Pour nous, il est inconcevable qu'ils puissent venir", a déclaré Lucas Le Bour, président du Kop Rouge 93, principal groupe de supporters guingampais, à "A la Guingampaise", un média spécialisé sur l'équipe costarmoricaine.

"L'année dernière, quand en match amical, ils sont venus en parcage visiteur, ils ont cassé beaucoup de choses, donc on craint vraiment ce qui va se passer en ville l'après-midi avec nos membres, les supporters lambdas de Guingamp. Ça nous inquiète énormément", a-t-il ajouté. Pas sûr pour autant qu'ils soient entendus : Brest doit communiquer sa réponse à l'UEFA dans deux jours.