Stade Rennais : vers la fin du plafond de verre grâce à un recrutement très judicieux ?

L'hymne de la Ligue des champions de l'UEFA a déjà résonné au Roazhon Park mais peu l'ont entendu. Pour cause, fin 2020, la première apparition de Rennes en Ligue des champions s'était déroulée en plein Covid, donc dans un stade quasiment vide ou totalement à huis clos.

Objectif : être qualifié en Coupe d'Europe

Une frustration à laquelle le fanion breton entend remédier dès que possible, c'est-à-dire en 2024. Pour cela, les joueurs de Bruno Génésio doivent impérativement finir de nouveau dans le top quatre de la Ligue 1 comme lors des deux précédents exercices, sur le site du club, le directeur général, Olivier Cloarec, est catégorique. "L'objectif premier, ce sera d'être qualifié en Coupe d'Europe. Mais si on peut faire la plus belle d'entre elles, il ne faudra pas s'en priver."

"Il y a une place en plus en Ligue des champions cette saison"

Cette ambition, tous l'ont déjà bien intégré, à commencer par les recrues. Lors de sa présentation, le milieu Enzo Le Fee, qui fait partie des deux gros transferts de l'été avec Ludovic Blas l'a clairement exprimé. "On ne va pas se le cacher, il y a une place en plus en Ligue des champions cette saison. Il ne faut pas faire les timides et montrer qu'on est ambitieux, on va aller la chercher", insiste-t-il.

Pour cela, il faudra notamment soigner l'entame. L'an dernier, Rennes n'avait grappillé que huit points sur 18 possibles lors des six premières journées.