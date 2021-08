Ligue des champions : le PSG avec Manchester City, tirage abordable pour Lille

Difficile pour le Paris Saint-Germain, plus clément pour le champion de France en titre, Lille : le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions de football, effectué jeudi soir à Istanbul, promet du spectacle, du suspens et quelques belles affiches. Le PSG retrouvera notamment Manchester City, le dernier finaliste de la compétition, dans le groupe A, alors que le Losc affrontera par exemple Séville ou Salzbourg.

De la revanche dans l'air

Placés dans le chapeau deux, le Paris Saint-Germain a été gâté pour son entrée en lice dans la compétition. Il croisera le fer avec Manchester City, champion d'Angleterre, pour des retrouvailles, quelques mois seulement après la demi-finale de C1 qui a opposé les deux clubs, et remporté par les Citizens. Cette double confrontation sera aussi l'occasion pour Lionel Messi, et Pep Guardiola, son ancien entraineur à Barcelone, aujourd'hui en Angleterre, de se retrouver. Et elle sera totalement renversante si Cristiano Ronaldo signe ces prochains jours du côté de City, où la presse l'annonce. Ce groupe A est complété par le RB Leipzig, demi-finaliste de l'épreuve en 2020 (éliminé alors par le PSG), et le Club Bruges.

De son côté, Lille a été relativement épargné par le tirage au sort. Le champion de France 2020/2021 sera confronté au club espagnol du FC Séville, quatrième de Liga la saison passée et vainqueur de six Ligue Europa depuis le début du siècle. Sans doute l'adversaire le plus coriace de ce groupe, également composé du Red Bull Salzbourg et de Wolfsburg.

Des chocs en pagaille

Dans les autres groupes, le FC Barcelone, orphelin de son astre argentin Lionel Messi, ,n'aura pas la tâche facile dans le groupe E. Face au Bayern Munich, vainqueur en 2020, les Catalans auront de mauvais souvenirs, un peu plus d'un an après leur déroute historique, 8-2 face au "Rekordmeister". Figurent aussi dans cette poule, le Benfica Lisbonne et le Dynamo Kiev.

Pour le tenant du titre Chelsea, l'adversaire principal se nommera la Juventus Turin. Avec ou sans Cristiano Ronaldo, la Vieille Dame reste un candidat au titre qu'il faudra écarter pour les hommes de Thomas Tuchel. Présents dans le groupe H, le Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö apparaissent plus abordables, laissant entrevoir l'une des deux premières places pour les deux favoris.

Le groupe B sera aussi celui des retrouvailles, entre Liverpool et l'Atlético Madrid, après le succès des "Colchoneros" en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2019-20. Porto et l'AC Milan tenteront de brouiller la hiérarchie dans ce groupe très relevé. Revanche aussi dans le groupe F, avec le remake de la finale de la dernière Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal, où l'Atalanta Bergame jouera le rôle d'arbitre. En fin de saison dernière, les Espagnols avaient vaincu les Anglais au bout d'une interminable séance de tirs au but (1-1, 11-10 t.a.b.). Le Real Madrid, placé dans le chapeau N.2, a lui hérité du champion d'Italie, l'Inter Milan, du Shakhtar Donetsk et du Sheriff Tiraspol. Enfin, le Sporting Lisbonne, Dortmund, l'Ajax et Besiktas composent le groupe C.