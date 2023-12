Ligue des champions : l'ancien cycliste Thibault Pinot, présent à Dortmund aux côtés des ultras du PSG

Parfaitement fondu dans la masse des 3.800 supporters parisiens présents dans les travées du Signal Iduna Park, il n'aura toutefois pas échappé aux caméras de Canal +. L'ancien cycliste Thibaut Pinot, fraîchement retraité et grand amoureux du Paris Saint-Germain, était présent mercredi soir à Dortmund où le PSG jouait son avenir en Ligue des champions.

Un passionné de football

Sur les images captées par le codiffuseur de la rencontre, on le voit bière à la main, écharpe du Collectif Ultras Paris autour du cou, casquette à l'envers et portant un sweat VA-91 (Virage Auteuil-1991). Le tout avec le sourire jusqu'aux oreilles. Il a ainsi pu savourer la qualification des Parisiens au terme d'un match intense, conclu sur un score de parité (1-1) et qui permet aux hommes de Luis Enrique de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Déjà présent au Stade Bollaert de Lens, pour assister à la rencontre entre les Sang et Or et le PSV Eindhoven à la fin du mois d'octobre (1-1), l'ex-coureur de l'équipe Groupama-FDJ profite de son nouveau temps libre pour se consacrer à sa passion du ballon rond. L'été dernier, il avait fait ses adieux au monde du cyclisme à l'occasion du Tour de France. Son ascension du Petit Ballon, seul en tête sur ses terres franc-comtoise, devant une nuée de spectateurs totalement acquis à sa cause, restera comme l'un des grands moments de cette édition 2023 de la Grande Boucle.