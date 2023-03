Ligue des champions féminine : l'OL éliminé en quarts de finale de la compétition par Chelsea

Après l'élimination du Paris Saint-Germain un peu plus tôt, par Woflsburg (1-0, 1-1), il n'y aura pas de club français dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014. Lyon, tenant du titre, est tombé aux tirs au but à Chelsea (2-1 a.p.). Pour la première fois depuis 2014 il n'y aura aucun club français en demi-finale de la compétition.

En demi-finales (les 22 et 29 avril), Chelsea sera opposé au FC Barcelone et Wolfsburg à Arsenal. Sous la pluie de Stamford Bridge, les Lyonnaises, battues 1-0 à l'aller, ont réussi a refaire leur retard avec un but de la Canadienne Vanessa Gilles, d'une reprise au premier poteau sur un centre de l'Américaine Lindsey Horan (77e).

Pénalty litigieux

Elles ont bien cru ensuite avoir arraché leur qualification avec un deuxième but en prolongation de l'Allemande Sara Dabritz (110e), d'un tir croisé du gauche, mais les Anglaises ont égalisé dans les dernières secondes sur un penalty transformé par la Norvégienne Maren Mjelde (120+8) et accordé après visionnage de la VAR. Les tirs au but ont été fatals aux joueuses de Sonia Bompastor, Wendie Renard et Lindsey Horan ayant vu leur tir arrêté par l'Allemande Ann-Katrin Berger. Chelsea a été finaliste de cette Ligue des champions féminine en 2021, battue par le FC Barcelone (4-0).