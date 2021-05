Ligue des Champions : cinq questions sur la finale entre Manchester City et Chelsea

DÉCRYPTAGE

C'est le match le plus attendu sur la scène européenne. La finale de la Ligue des Champions oppose ce samedi soir à 21h les deux équipes anglaises de Manchester City et de Chelsea, à Porto. Les Citizens, impressionnants en championnat, font figure de favoris pour remporter leur premier titre européen. Face à eux, les Blues de Chelsea, emmenés par l'ancien coach du PSG Thomas Tuchel, vont essayer de déjouer les pronostics pour s'adjuger un deuxième succès en C1. Tour d'horizon des principales interrogations autour de ce match.

La finale de la Ligue des Champions est à écouter en direct sur Europe 1, de 20h à 23h.

Quels sont les enjeux de cette finale ?

Manchester City-Chelsea, c'est une affiche inédite en finale de la Ligue des Champions. Pour la troisième fois de l'histoire de la compétition, deux clubs anglais se retrouvent au sommet de l'Europe. Manchester City joue sa première finale et cherche donc une consécration au niveau européen, alors que le club londonien de Chelsea peut remporter une deuxième fois la coupe aux grandes oreilles. Un enjeu sportif et économique : le club vainqueur touchera 19 millions d'euros, contre 15 pour le vice-champion d'Europe.

Y aura-t-il des spectateurs en tribunes ?

Oui. L'UEFA, l'instance du foot européen, l'a confirmé le 13 mai dernier : 16.500 spectateurs pourront assister à la finale de la Ligue des Champions. Prévue d'abord en Turquie, à Istanbul, la rencontre a été délocalisée à Porto pour permettre aux supporters britanniques de se déplacer plus facilement en raison du contexte sanitaire. Ils seront 6.000 de chaque équipe à venir soutenir leur club en tribunes. Les derniers billets ont été réservés au grand public et aux invitations.

Manchester City peut-il remporter son premier titre européen ?

Le club mancunien a en tout cas la faveur des pronostics. Les hommes de Pep Guardiola ont survolé le championnat anglais cette année pour s'adjuger un sixième titre en Premier League, le quatrième depuis 2012. Sur la scène européenne, le club s'est notamment défait du Paris Saint-Germain en demi-finales grâce à deux victoires (2-1, 2-0). Les Citizens comptent sur un effectif redoutable et une attaque de feu (Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez…) pour arriver à leur fin. Néanmoins, ils se sont inclinés lors de la dernière confrontation avec leurs adversaires du soir, à domicile en championnat le 8 mai dernier (1-2). La finale de ce samedi soir reste donc incertaine.

La revanche pour les ex-Parisiens ?

L'entraineur allemand Thomas Tuchel et le défenseur brésilien Thiago Silva étaient au PSG l'an passé, lors de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Les deux comparses ont rebondi ensuite à Chelsea et vont disputer une deuxième finale de suite. Si le coach allemand s'impose ce soir, ce sera une revanche pour celui qui fut remercié fin décembre par les dirigeants parisiens. Pour le Brésilien, lui aussi limogé l'été dernier alors qu'il voulait rester dans le club de la capitale, une victoire serait également symbolique après avoir été si souvent critiqué au PSG. Pour cela, il faudra déjouer les plans du tacticien espagnol Pep Guardiola, qui n'a plus remporté la Ligue des Champions depuis 2011 avec le FC Barcelone.

Y aura-t-il des Français sur la pelouse ?

Oui, et l'un d'entre eux est quasiment sûr de jouer les premiers rôles : le milieu de Chelsea N'Golo Kanté, sélectionné pour le prochain Euro, sort d'une nouvelle saison remarquable. Il a notamment été élu deux fois homme du match en demi-finales de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-1, 2-0). Le champion du monde se remet tout juste d'une blessure aux adducteurs, mais nul doute que Thomas Tuchel compte sur son apport au milieu du terrain. Également dans les 26 de Didier Deschamps, le défenseur français Kurt Zouma a une chance de débuter la rencontre. Quant à l'attaquant Olivier Giroud, il devrait commencer la finale sur le banc en raison de son faible temps de jeu.

A Manchester City, le seul tricolore Benjamin Mendy a peu d'espoir de démarrer la rencontre sur la pelouse, lui qui se content d'un statut de remplaçant depuis des mois. Aymeric Laporte, souvent titulaire dans la défense centrale des Citizens, a lui récemment choisi de représenter l'Espagne avec qui il disputera l'Euro 2020.