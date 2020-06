Ligue 1 : le PSG se sépare de Thiago Silva

Le défenseur et capitaine brésilien du PSG Thiago Silva va quitter le club parisien cet été, selon des informations du journal l'Equipe, confirmées par RMC lundi soir. Âgé de 35 ans, Thiago Silva, débarqué à Paris en 2012, arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Le directeur sportif du club Leonardo l'aurait informé en personne de la décision de ne pas le garder au sein du club, indiquent les deux médias français.

Thiago Silva aurait voulu rester au PSG

Une déception pour le Brésilien qui aurait bien aimé rester dans la capitale française, comme l'affirmait son épouse Isabele mi-mai dans le Parisien: "Pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club (...) C'est ici que les enfants ont grandi, c'est à Paris qu'on aimerait poursuivre nos carrières".

Mais avec des pertes estimées en interne à plus de 200 millions d'euros après l'arrêt de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, la nécessaire réduction d'une masse salariale dépassant les 300 millions d'euros s'impose au PSG. Et Thiago Silva est l'un des cadres jouissant d'un salaire XXL à Paris.

Direction le Brésil pour le joueur ?

Le défenseur central, qui a également porté les couleurs du Milan AC, pourrait désormais retourner au Brésil et plus précisément dans son ancien club de Fluminense, dont il portait le maillot floqué à son nom sur une récente photo postée sur les réseaux sociaux.

Avec le PSG, Silva compte sept titres de champion de France, quatre Coupes de France, cinq Coupes de la Ligue et sept Trophées des champions.