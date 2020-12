Le PSG limoge son entraîneur Thomas Tuchel

C'est une véritable déflagration qui survient au lendemain d'une large victoire du Paris Saint-Germain face à Strasbourg (4-0) : jeudi, en fin de matinée, le club parisien s'est séparé de son entraîneur, le coach allemand Thomas Tuchel, selon les information de Bild, RMC et L'Équipe, confirmées par plusieurs sources contactées par Europe 1. Remercié au terme de la phase aller de Ligue 1, il était en poste depuis l'été 2018 et le départ de l'Espagnol Unai Emery. Le contrat de l'Allemand expirait dans six mois, au terme de la saison actuelle, sa troisième au club.

Tension croissante

Les résultats de l'exercice 2020-2021 ont-ils joué en sa défaveur ? Le club est certes qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions face à Barcelone, mais il n'est seulement que 3e de Ligue 1, derrière Lyon et Lille.

Depuis plusieurs mois, la tension était montée crescendo entre l'entraîneur allemand et ses dirigeants, au premier rang desquels le directeur sportif du club, Leonardo. "Dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football", avait-il ainsi déclaré au média allemand Sport 1, mercredi, avant la rencontre face à Strasbourg.

Double champion de France avec Paris

Comment expliquer le timing de ce départ, immédiatement après une large victoire et la fin d'une série éreintante de matches tous les trois jours, qui a vu l'effectif décimé par les blessures ? C'est peut-être cette trêve hivernale, avec plusieurs jours de repos, qui permet à la direction du Paris Saint-Germain de procéder à un changement d'entraîneur. La reprise pour Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers et prévue le 3 janvier.

À la tête du club parisien, Thomas Tuchel avait notamment réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions en août dernier, perdue face au Bayern Munich (0-1). Thomas Tuchel quitte Paris avec un palmarès assez riche pour deux saisons et demi passées au club : deux championnats de France (2019, 2020), une Coupe de France (2020), une Coupe de la Ligue (2020), deux Trophées des champions (2018, 2019).

Pochettino favori

La piste privilégiée pour lui succéder est celle de l'Argentin Mauricio Pochettino, selon les informations de RMC et l'Equipe, dont Europe 1 a eu confirmation. L'ancien défenseur du PSG entre 2001 et 2003 a fait ses preuves comme entraîneur au plus haut niveau à Tottenham (2014-2019). Comme Tuchel, le technicien de 48 ans avait été évincé en 2019 de son poste chez les Spurs de Tottenham, cinq mois après avoir atteint la première finale de C1 du club, perdue contre Liverpool (2-0).