Ligue des champions : portée par un triplé de Cristiano Ronaldo, la Juventus élimine l'Atlético

Cristiano Ronaldo est un extra-terrestre ! CR7, auteur d'un triplé, a été le grand artisan de la "rimonta" (une "remontada" en italien) d'une impressionnante Juventus Turin face à l'Atlético de Madrid (3-0), mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battue 2-0 à l'aller, la "Vieille Dame" a renversé une situation quasi désespérée au retour, dans un Allianz Stadium en fusion, pour se qualifier pour les quarts de finale. Cet exploit porte, comme si souvent face à l'Atlético ces dernières années, la marque du Portugais, encore phénoménal mardi soir. Cristiano Ronaldo a d'abord marqué par deux fois de la tête (27e et 48e), avant d'offrir la qualification à son équipe en toute fin de match sur penalty (86e, s.p.).

L'homme des grands matches. Oui, la "Vieille Dame" était sur un fil après sa défaite 2 à 0 à Madrid. Oui, Cristiano Ronaldo n'avait marqué, jusqu'ici, qu'un seul but cette saison en Ligue des champions. Mais non, CR7 n'est pas un joueur comme un autre. Mardi soir il a encore prouvé, qu'à 34 ans, il reste un champion d'exception, capable de se sublimer dans les grands matches. CR7 a d'abord parfaitement lancé son équipe en catapultant une première tête dans les filets de l'Atlético (1-0, 27e), avant de récidiver en début de deuxième période (48e). Et alors que la prolongation se profilait, le quintuple Ballon d'Or a transformé le penalty de la qualification, en toute fin de match, dans un stade en délire (3-0, 86e s.p.).

"C'est pour ça que la Juventus m'a recruté (cet été), pour essayer d'aider. J'ai essayé de faire mon travail. C'était une soirée magique", a commenté Cristiano, interrogé sur RMC Sport quelques instants après la fin de la rencontre.

Immense désillusion pour Griezmann et l'Atlético. A l'inverse, l'Atlético de Madrid a vécu un cauchemar. Redoutables à l'aller, les "Colchoneros" sont totalement passés au travers au retour, incapables de répondre à l'intensité et aux vagues turinoises. Même Antoine Griezmann, excellent cette saison, n'a rien pu faire pour éviter cette immense désillusion, alors que la finale de la Ligue des champions se déroulera dans le stade de l'Atlético. "Je me sens un peu coupable. Il faudra revenir, mais je crois encore en ce club. Il nous a manqué de tout aujourd'hui", a convenu le champion du monde français, interviewé sur RMC Sport. Cristiano Ronaldo est sans pitié.