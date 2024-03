Ligue des champions : après avoir vaincu la Real Sociedad, le PSG rêve d'une victoire

Depuis la qualification, un vent d’optimisme souffle sur la capitale, car le PSG a retrouvé des couleurs. Après deux matchs nuls et deux éliminations en 8ᵉ de finales de suite, l’équipe parisienne a largement dominé la Real Sociedad grâce à des vertus de solidarités retrouvées.

Le gardien Gianluigi Donnarumma a réalisé de très beaux arrêts et impressionne depuis le début de l’année, le milieu de terrain Warren Zaire-Emery a fait étalage de son talent malgré son jeune âge et Kylian Mbappé est en grande forme. Le capitaine parisien qui a joué toute la rencontre a marqué ses 35 et 36ᵉ buts à l’extérieur en Ligue des champions depuis le début de sa carrière !

Des fans optimistes pour la victoire de l'équipe parisienne

Ce PSG rassure et dans les rangs des supporters, on commence à y croire. Alain, fan inconditionnel du club parisien, est même persuadé que Paris va remporter la Ligue des champions. "Je sens que ça va être bon. Depuis le temps qu’ils échouent tous les ans, j’espère que ça va être la bonne !", explique avec fermeté ce fan.

Et l’argument numéro 1 pour gagner le trophée, c’est Kylian Mbappé. "C’est sa dernière année au club. Il va tout faire pour partir avec ce trophée ! Le PSG va aller en finale ! Ça va être la fête et Mbappé va marquer en finale", ajoute-t-il.

Pour José Cobos, le PSG a montré un autre visage et peut y croire

Un optimisme partagé par certains grands anciens du PSG, à commencer par José Cobos joint par Europe 1. L’ancien milieu qui a joué trois saisons à Paris (1993-1996) a beaucoup aimé l’attitude des Parisiens lors du succès contre le Pays-Basque."Il y a du caractère et de la personnalité dans cette équipe parisienne. Je pense que cette victoire face à la Real Sociedad sera un match référence pour aller au bout", raconte l'ancien joueur.

>> À LIRE AUSSI - Départ de Mbappé : une décision qui intervient au plus mauvais moment pour les droits télé de la Ligue 1

Pour José Cobos, le PSG est l’une des quatre meilleures équipes du monde et a toutes les capacités pour aller au bout pour réaliser son rêve de remporter la coupe aux grandes oreilles. "Oui, les Parisiens peuvent y croire ! En dehors de la qualité technique et des individualités, il faut surtout souligner qu’ils n’ont pas lâché jusqu’à la dernière minute. Le PSG a montré un autre visage qui est très rassurant pour la suite", livre-t-il au micro d'Europe 1.

Aucune pression pour les joueurs de la part de Nasser Al Kalaifi

Mais d’autres personnalités du PSG préfèrent tempérer l’optimisme de certains. L'équipe doit rester sur ses gardes, car pour aller au bout, il faudra battre des cadors. Dès les quarts de finale, c’est une très grosse équipe que Paris va devoir éliminer, précise l’ancien Président emblématique du PSG Alain Cayzac. "Je suis réaliste. Il y a des équipes qui ont des atouts aussi bons et forts que les nôtres, le Real Madrid, le Bayern Munich, le tenant du titre Manchester City", témoigne-t-il.

L’ancien patron du PSG estime qu’il faut beaucoup d’ingrédients pour remporter la coupe d’Europe. Gagner la Ligue des champions, ce n’est pas seulement du mérite. "Il y a un peu de chance, il faut être bon ce jour-là, il y a un pénalty sifflé ou non sifflé… J’ai toujours essayé de ne pas rentrer dans ce genre de pronostics", développe Alain Cayzac.

Mais il estime quand même que Paris peut aller au moins en demi-finale. "Je ne dis pas que Paris sera champion d’Europe cette année. Il peut l’être cette année, l’an prochain ou dans cinq ans, mais ce n’est pas quelque chose qui se pronostique vue la qualité des compétiteurs qui ont beaucoup de moyens. Le Real Madrid et Manchester City ne sont pas pauvres. Je pense que l’on peut gagner, mais il y a beaucoup d’inconnus… Mais on a des atouts pour aller plus loin que les quarts de finale", évoque Alain Cayzac.

D’ailleurs l’actuel Président du PSG Nasser Al Kalaifi ne met pas la pression sur ses joueurs. "Continuez à prendre du plaisir", leur a-t-il simplement demandé après la qualification pour les quarts de finale.