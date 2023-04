Ligue 1 : PSG-Lens, le choc tant attendu en pleine affaire Galtier

C'est le choc du week-end en Ligue 1. Les deux premiers du championnat s'affrontent ce samedi soir. Le Paris Saint-Germain accueille à 21 heures Lens au Parc des Princes, avec seulement six points d'avance au classement et des esprits préoccupés par l'affaire Galtier.

Galtier concentré sur le match

La semaine fut agitée au Camp des Loges depuis la mise en cause de l'entraîneur du PSG, dans un mail de son ancien dirigeant à Nice, Julien Fournier. Accusé de racisme et d'islamophobie, Christophe Galtier dément formellement. Il a même porté plainte. Il s'est présenté ce vendredi, devant la presse, ému et offensif. Résolument tourné, assure-t-il, et malgré les circonstances, vers le match de ce soir.

"Je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs, avec mon staff. Vous dire que ça a été agréable ? Non. Mais le moment où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez-vous m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps tout ce qui a été dit sur moi", a affirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

Quel accueil le Parc des Princes réservera-t-il ce soir à l'entraîneur du PSG, placé sous protection après avoir reçu des menaces de mort ? Christophe Galtier veut croire que les supporters seront derrière lui et ses joueurs pour ce match capital. Une victoire et le PSG serait quasiment assuré du titre de champion. Une défaite et les ambitieux Nordistes reviendraient à trois points. Sur le terrain comme en coulisses, cette fin de saison s'annonce particulièrement incertaine.