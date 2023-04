Des accusations «ridicules» : Alain Perrin prend la défense de Christophe Galtier et invite les joueurs à témoigner

Christophe Galtier va-t-il parvenir à se relever de cette difficile épreuve ? Accusé d'avoir tenu des propos racistes et discriminants alors qu'il était sur le banc de l'OGC Nice, l'entraîneur du Paris Saint-Germain dément formellement ce qui lui est reproché. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), Alain Perrin, qui a eu Christophe Galtier comme adjoint d'abord à l'Olympique lyonnais puis à Saint-Étienne entre 2004 et 2009, a pris la défense du technicien parisien.

"Ça fait dix ans que j'ai travaillé avec lui et je peux vous dire qu'il avait un contact privilégié avec tous les joueurs. En tant qu'adjoint, c'est lui qui était assez proche des joueurs", a-t-il assuré au micro de Jacques Vendroux. Pour Alain Perrin, Christophe Galtier n'a jamais tenu de propos déplacés à un quelconque joueur lorsqu'ils officiaient ensemble. Il a notamment souligné l'humanisme et le professionnalisme de l'homme de 56 ans. "C'est complètement ridicule", s'est-il ensuite insurgé.

Une enfance dans les banlieues marseillaises

Pour Alain Perrin, il paraît difficile que Christophe Galtier ait pu tenir ces propos racistes qui lui sont reprochés compte tenu de son éducation et de son enfance passée dans les banlieues marseillaises. Pour Alain Perrin, "il (Christophe Galtier) a été élevé dans la banlieue marseillaise et il m'a raconté des anecdotes sur lui. Il a grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de nationalités et ils vivaient tous en parfaite harmonie". "C'est quelqu'un qui a vécu dans son enfance au milieu des différentes nationalités, de différentes origines, différentes religions", a poursuivi l'ancien entraîneur de l'OL et de l'ASSE.

Dans son passé d'entraîneur aussi, Alain Perrin peine à croire ces accusations. "Avec moi, on est parti dans des pays arabes. On a travaillé aux Émirats et je sais quelle attitude il peut avoir, quelle ouverture d'esprit" a fait preuve Christophe Galtier. Les deux hommes ont en effet travaillé ensemble dans à Al Ain Club en 2004. Une équipe dans laquelle le technicien parisien a composé avec des joueurs de diverses nationalités.

Un timing qui interroge

Dans Europe 1 Sport, Alain Perrin s'est également interrogé sur le moment de ces révélations. Il juge ces révélations "un peu bizarre en terme de timing par rapport à sa situation sportive au PSG". Christophe Galtier traverse actuellement une période difficile avec le club parisien, en raison de mauvais résultats avec l'équipe depuis l'élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich. L'entraîneur avait rejoint la capitale l'été dernier, après avoir quitté l'OGC Nice dans de mauvais termes.

Très affecté par la situation selon certaines sources proches du technicien, Alain Perrin songe à lui apporter son soutien dans un très court-terme. "C'est quelqu'un qui est très affectif. Il doit être très affecté par ce qu'on peut lui reproche parce qu'il n'y a aucun fondement", a souligné l'ancien entraîneur de l'ASSE et de l'OL. Témoigner et apporter son soutien à Christophe Galtier, c'est ce que suggère de faire Alain Perrin dans Europe 1 Sport. Il invite "tous les anciens joueurs de couleur" qui ont été coaché par l'entraîneur à prendre la parole.