Incidents lors de PSG-OM : pas de sanction contre Neymar et Alvaro Gonzalez

Une énorme polémique... qui fait pschitt. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de ne pas infliger de sanctions à Neymar ni à Alvaro Gonzalez, accusés de propos discriminatoires lors du houleux PSG-OM (0-1) du 13 septembre dernier. La superstar du PSG avait accusé le défenseur central marseillais d'insultes racistes, déclenchant une tempête médiatique au cours de laquelle les deux clubs se sont opposés par communiqués interposés.

Le Brésilien a ensuite lui même été accusé de propos homophobes et racistes envers Alvaro Gonzalez et le latéral japonais Hiroki Sakai. Mais la commission de discipline a expliqué, dans un communiqué publié mercredi soir, ne pas disposer "d'éléments suffisamment probants lui permettant d'établir la matérialité des faits". Les deux joueurs risquaient jusqu'à dix matches de suspension.

Des "doutes" sur la fiabilité des techniques d'expertise labiale

Depuis le 13 septembre, les accusations croisées entre Paris et Marseille s'étaient multipliées, tout comme les expertises en lecture labiale commandées par différents médias pour tenter de décrypter les mots employés par les deux joueurs sur la pelouse. Sur Twitter, les internautes et journalistes ont longuement débattu pour savoir si les deux joueurs avaient bien tenu des propos racistes et discriminatoires. La commission de discipline a finalement préféré n'infliger aucune sanction.

Son président Sébastien Deneux, interrogé lors d'une conférence téléphonique, a insisté sur les "doutes" nés de la fiabilité des techniques d'expertise labiale, affirmant que les conclusions étaient "trop aléatoires et ne constituaient pas un élément suffisamment tangible".

La fin de plusieurs semaines de polémique

Ces décisions viennent mettre un terme à plusieurs semaines de joutes médiatiques entre les deux clubs. Neymar avait accusé Alvaro de l'avoir traité de "singe" ("mono" en espagnol). L'OM avait répliqué en faisant savoir qu'il avait des images de Neymar proférant une insulte raciste au Japonais Hiroki Sakai. Une chaîne espagnole avait aussi assuré que "Ney" avait proféré des injures homophobes envers Alvaro.

Les deux joueurs pourront donc disputer la prochaine journée de Ligue 1 ce week-end, contre Angers pour Neymar et à Lyon pour Alvaro Gonzalez.