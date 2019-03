Ligue 1 : Lyon écrase Toulouse et consolide sa troisième place

Lyon a déroulé. L'OL a nettement battu Toulouse (5-1), dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1, pour consolider sa troisième place. Les attaquants lyonnais ont particulièrement été à la fête, avec des buts de Depay (10e), Traoré (30e) et Fekir (35e) en première période, puis un doublé de Dembélé (67e et 70e) au retour des vestiaires. Les Toulousains, dépassés, avaient réduit l'écart par Dossevi (15e), avant de complètement sombrer. Lyon (49 pts) reste à cinq points du deuxième Lille (54 pts), vainqueur un peu plus tôt de Dijon.