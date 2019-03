Ligue 1 : les résultats de la 27e journée

Qui a dit qu'il n'y avait pas de spectacle le samedi en soir en Ligue 1 ? Les rencontres Angers-Monaco et Reims-Amiens ont assurément contenté les amateurs de foot, lors de la 27e journée du championnat de France. Les Monégasques, menés 2 à 0, ont arraché le nul (2-2) grâce à un doublé de Falcao (49e et 80e s.p), qui a répondu aux deux buts de Tait (22e et 45e). Avec ce point du nul, Monaco s'éloigne un peu plus de la zone rouge (16e avec 26 pts), tandis que le SCO conserve sa 12e place (34 pts).

Les Rémois ont offert un scénario similaire à leurs supporters, en revenant à égalité en fin de match contre Amiens (2-2). Eux aussi menés à la pause après des réalisation de Konate (39e s.p.) et Abdelhamid contre son camp (44e), les Champenois ont répondu par Dia (70e) et Cafaro (84e). Reims remonte provisoirement à la 5e place (42 pts), tandis qu' Amiens reste 17e (25 pts), avec cinq points d'avance sur Caen, barragiste (20 pts). Un peu plus tôt, le PSG a accentué son avance en tête du championnat grâce à sa victoire à l'arrachée sur la pelouse des Caennais (2-1).