Ligue 1 : Lille et Nice retrouvent la victoire, Guingamp et Nantes se neutralisent

Les Lillois ont retrouvé le goût de la victoire : après deux matches nuls, les dauphins du PSG au classement de Ligue 1 l'ont emporté à domicile face à Dijon (1-0), dimanche, grâce à... un but contre son camp de Wesley Lautoa (73e). Lille compte huit points d'avance sur Lyon avant son match face à Toulouse.

Nice gagne grâce à Atal. Dans les autres matches de dimanche après-midi, Nice, qui restait sur une série de deux défaites, s'est imposé à domicile face à Strasbourg grâce à un but d'Atal (20e). La fin du match entre les deux équipes a été marquée par l'expulsion du Niçois Barbosa et du Strasbourgeois Grandsir. Septièmes avec 40 points, les Aiglons doublent leurs adversaires au classement et se relancent dans la course à la Ligue Europa.

Guingamp reste dernier. Guingamp et Nantes ont quant à eux fait match nul au Roudourou (0-0), malgré un penalty en faveur des Canaris dans les arrêts de jeu, arrêté par Marc-Aurèle Caillard. Les Bretons, qui avaient besoin d'une victoire pour quitter la dernière place du classement, restent lanterne rouge de Ligue 1.