Ligue 1 : l'OM bat Saint-Étienne et prend la quatrième place

L'OM poursuit sur sa lancée. Marseille a confirmé sa bonne passe en battant Saint-Étienne (2-0), dimanche soir lors de la 27e journée de Ligue 1. Avec cette nouvelle victoire, les Marseillais (44 pts) prennent la quatrième place aux Verts (43 pts), à cinq points du podium. La soirée a été marquée par le but et la célébration de Mario Balotelli, qui s'est pris en selfie et l'a publié dans la foulée sur son compte Instagram après avoir ouvert le score à la 12e minute. Quelques minutes plus tard, Florian Thauvin a doublé la mise sur penalty (21e), dans un stade Vélodrome pratiquement plein et en fête.

La belle dynamique de l'OM et de Balotelli. En crise il y a à peine un mois, l'OM s'est spectaculairement redressé depuis quelques semaines. Les choix de l'entraîneur Rudi Garcia de ne pas titulariser ses stars (Gustavo, Rami, Payet et Strootman sur le banc) se sont avérés payants, dans un schéma en 4-4-2 avec les jeunes Kamara et Caleta-Car en défense centrale et Sanson et Lopez au milieu de terrain. Mais ce sont bien les stars marseillaises qui ont débloqué la situation face à des Verts bien décevants.

Mario Balotelli, lui aussi en pleine renaissance depuis son arrivée cet hiver, a inscrit son quatrième but en six matches avec l'OM, d'une superbe reprise acrobatique sur corner (12e). Puis Florian Thauvin a profité d'une faute de main de Debuchy pour doubler la marque sur penalty dans la foulée (21e). Les Marseillais enchaîneront avec la réception de Nice, l'ancien club de "Super Mario", dimanche prochain au Vélodrome. Avant, dans deux semaines, un déplacement ô combien périlleux au Parc des Princes, pour le "classique" contre le PSG.