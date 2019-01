Ligue 1 : les résultats de la 20e journée

Saint-Etienne revient à hauteur de son grand rival, l'Olympique lyonnais. Les Verts, vainqueurs à Guingamp (1-0) grâce à un but sur coup franc de Khazri (7e), ont signé un deuxième succès consécutif en Ligue 1, samedi soir lors de la 20e journée, qui leur permet de grimper à la 4e place. Les Stéphanois sont désormais à égalité de points avec l'OL (33 pts), à une semaine d'un derby qui s'annonce explosif à Geoffroy-Guichard. Entre temps, Saint-Etienne et Lyon joueront mercredi des matches en retard de la 17e journée, les Verts contre Marseille et les Gones à Toulouse.

Pour Guingamp, dernier avec 11 points et qui n'a toujours pas gagné au Roudourou en championnat cette saison, c'est un coup d'arrêt après trois victoires de rang, dont un exploit au Parc des Princes contre le PSG (2-1) en Coupe de la Ligue, mercredi.

Un peu de baume au cœur pour Nice. L'OGC Nice a également réalisé une belle opération en battant Bordeaux (1-0), après six matches sans gagner et au lendemain des démissions surprises du président Jean-Pierre Rivère et du directeur général Julien Fournier. Les Aiglons ont profité d'un penalty transformé par Saint-Maximin en début de match (16e) pour grimper provisoirement à la 6e place (29 pts), à quatre points du podium.