Ligue 1 : les mondialistes du PSG retrouvent le championnat français

Retour de la Ligue 1. Pour cette reprise du championnat de France, interrompu depuis mi-novembre en raison du Mondial-2022, Christophe Galtier dispose de presque tous ses internationaux. Le PSG possède 5 points d’avance sur Lens après les 15 premières journées.

Seul Messi manque à l'appel

L’entraîneur parisien peut compter sur les éliminés précoces, comme les Espagnols Sarabia et Soler ou les Brésiliens Marquinhos et Neymar. Il peut aussi compter sur Hakimi dont le parcours avec le Maroc a été l’une des belles histoires du Mondial, et sur Mbappé, qui veut vite rejouer pour évacuer le plus rapidement possible la déception de la finale perdue. En fait, seul le nouveau champion du monde Lionel Messi manque à l’appel. Il rentrera d’Argentine juste après le Nouvel An.

Attention, la pause a été longue en Ligue 1. Il faut se remobiliser. Christophe Galtier a prévenu ses troupes : "On repart de zéro. On a eu un très bon début de saison car les joueurs ont été sérieux, exigeants. Il y avait beaucoup d’humilité dans le jeu et une grosse envie de réussir ensemble." Le nouvel entraîneur du club de la capitale poursuit : "Il faudra que l’on retrouve tout ça au coup d’envoi. On en a beaucoup parlé avec les joueurs ces dernières 48 heures. Parce qu’on ne peut pas enlever le fait qu’il y ait eu 6 semaines de coupure."

Pour la reprise, le PSG reçoit donc ce mercredi soir Strasbourg puis ira dimanche chez son dauphin lensois. La Ligue des champions, elle, ne reprendra qu’au mois de février avec un appétissant 8ème de finale aller face au Bayern Munich.