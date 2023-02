Ligue 1 : le SCO d'Angers bat un nouveau record de défaites consécutives

Angers a établi un nouveau record dans l'élite du football français en encaissant une 13e défaite d'affilée, après avoir été battu 2-1 par Ajaccio mercredi au stade Raymond-Kopa. Le précédent record de 12 défaites consécutives avait été établi par le Cercle athlétique Paris lors de la saison 1933-1934. Dijon l'avait égalé au printemps 2021 et Angers l'avait atteint dimanche avec sa lourde défaite 4-0 à Brest. Mercredi face à Ajaccio, le SCO avait pourtant fait une entame de match sérieuse en ouvrant le score par Sima (13e), parfaitement servi dans la profondeur par son capitaine Bentaleb et qui a croisé son tir du gauche dans un angle fermé pour tromper le gardien.

Le SCO a perdu le fil du match

Mais l'alerte a sonné dans la minute qui suit sur une frappe puissante de Belaïli repoussée du bout des doigts par le gardien angevin Bunardini pour s'écraser contre la barre transversale (14e). C'est Soumano qui, à peine entré en jeu (64e) a profité de la passivité défensive du SCO pour égaliser d'une frappe croisée (1-1 à la 65e) et instiller le doute dans la défense d'Angers. Le SCO a ensuite perdu le fil du match : Doumbia, coupable d'une énorme semelle, a été exclu (78e) après visionnage vidéo. Et le coup de grâce est arrivé en toute fin match avec la reprise d'El Idrissy (90+4e).

Avec cette 13e défaite d'affilée, le couperet de la relégation se rapproche toujours plus. Les Angevins occupent la dernière place de Ligue 1 avec huit petits points et croisent désormais à 10 longueurs du premier non-relégable. Depuis que les victoires sont créditées de trois points dans l'élite, seules cinq équipes sont passées à de telles profondeurs à mi-saison. Elles ont toutes terminé leur saison à la dernière place. Et le mercato d'hiver ne va probablement pas arranger les affaires du SCO, dont la masse salariale est encadrée par le gendarme financier du football français.

Les deux meilleurs joueurs d'Angers partis au mercato

Pour renflouer les caisses, le club a laissé partir ses deux meilleurs joueurs, Azzedine Ounahi (Marseille) et Solfiane Boufal (Qatar), brillants demi-finalistes au Mondial avec le Maroc. Mais les transferts ont eu lieu juste avant la clôture, et à des tarifs bien inférieurs à ce que le président Saïd Chabane espérait, ne laissant pas à Angers le temps et les moyens de se renforcer. Le club n'a enregistré que deux nouveaux joueurs, l'attaquant Ibrahima Niane (Metz) et le défenseur Faouizi Ghoulan (libre), qui n'ont pas été qualifiés à temps pour être alignés mercredi.

Depuis son retour dans l'élite en 2015, Angers a connu des hauts, comme une finale de Coupe de France en 2017, et beaucoup de passages à vide, toujours surmontés sous la houlette de son entraîneur emblématique Stéphane Moulin. Mais Moulin a choisi de partir en 2021, après 10 ans à la tête de l'équipe, remplacé par Gérald Baticle. Et les joueurs sur lesquels Moulin s'était appuyé ont suivi l'été dernier et avec un effectif profondément remanié, la saison a pris des allures de lente descente aux enfers.

Le remplacement de Baticle par Abdel Bouhazama pendant la trêve du Mondial n'a pas enrayé la spirale des défaites. Seule petite lueur: après s'être imposés aux tirs au but face à Strasbourg puis 1-0 face à une équipe de R1 (5e div.) alsacienne, les Angevins sont toujours en course en Coupe de France.