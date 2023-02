PSG : après un fiasco à la clôture du mercato, le club patauge en Ligue 1

Un mercato qui tourne au fiasco. Malgré ses envies, le club parisien n'a recruté aucun joueur, pas même le Marocain Hakim Ziyech. L'attaquant était pourtant à Paris et sa visite médicale validée. Sauf que, minuit passé, les bons documents n'ont pas été envoyés. Non négociable pour la Ligue de football français qui a clôturé les transferts pour tous les clubs. Le Paris Saint-Germain a déposé un recours pour tout de même validé l'arrivée du joueur de Chelsea. Une arrivée qui serait bienvenue, puisque le club a besoin de sang neuf. En Ligue 1, il montre des lacunes face à des clubs pourtant à sa portée.

Un club qui montre des lacunes

Le PSG reste sur une moyenne d'un point seulement par match depuis le début de l'année, soit quatre maigres points engrangés. Les Parisiens ont été surpris dimanche dernier face à Rennes, montrant des lacunes et un manque criant d'implication. À l'extérieur, c'est pire avec deux revers en Ligue 1, à Rennes et à Lens. L'entraîneur Christophe Galtier n'est pas satisfait et l'a fait savoir à ses joueurs.

"Évidemment que c'était insuffisant. Insuffisant en terme de points mais aussi insuffisant en terme de jeu. On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé que ce que nous proposons et surtout faire des points. Maintenant, on travaille tous et février doit être meilleur que janvier", a-t-il confié.

Cette fois, Paris se déplacera sans Neymar, qui ressent une gêne musculaire, et Verratti, suspendu. Le leader du championnat sera malgré tout favori. Montpellier a perdu neuf de ses dix derniers matches en Ligue 1 contre Paris encaissant 37 buts. À moins d'une semaine du choc en Coupe de France à Marseille, le PSG doit réagir.