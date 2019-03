Ligue 1 : vainqueur 4-0 à Dijon, le PSG panse (un peu) ses plaies

Le traumatisme n'est pas oublié, mais il a visiblement été en partie digéré. Six jours après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a bien réagi en gagnant largement sur le terrain de Dijon (4-0), mardi soir, en match en retard de la 18ème journée de Ligue 1. Les Parisiens accentuent encore leur large avance en tête du championnat, avec désormais 17 longueurs d'avance sur Lille, deuxième.

PSG-OM dans le viseur. Ce facile succès face à de faibles Dijonnais, 18èmes et barragistes, ne fera assurément pas passer la pilule de l'immense désillusion de la semaine passée face à Manchester United. Mais les Parisiens ont eu le mérite de se remobiliser pour remporter un net succès, dans la foulée de l'ouverture du score précoce de Marquinhos (7e). Kylian Mbappé a inscrit son 25ème but de la saison juste avant la pause (40e), avant qu'Angel Di Maria (50e) et Éric-Maxim Choupo-Moting (90e+2) n'alourdissent le score en deuxième période.

Les Parisiens peuvent désormais se concentrer sur le "classique" face à l'OM, dimanche soir, au Parc des Princes. Un choc dans lequel la défaite sera interdite, sous peine de s'exposer à la colère des ultras parisiens, qui avaient boycotté le déplacement en Côte-d'Or.