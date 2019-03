VIDÉOS - PSG : une centaine d'Ultras à l'entraînement, huées et pétards

Une centaine d'ultras, plus fervents supporters parisiens, ont été autorisés à assister au premier entraînement du PSG, dimanche, quatre jours après l'élimination en Ligue des champions. Des huées, des insultes et des explosions de pétards ont ensuite résonné à l'intérieur du Parc pendant l'entraînement.

Un entraînement ouvert ni à la presse, ni au public. Les Ultras sont entrés avec leurs cartes d'abonnement au Parc des Princes, où avait été déplacé l'entraînement, habituellement organisé au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, alors que la session n'était pas ouverte à la presse ni au public. Le Parc est un lieu plus facile à sécuriser alors que des tags "Honteux ! Sans couille", "Respectez-nous !" ont été découverts vendredi devant le Camp des loges.

Les Ultras du PSG ont fait passer des messages aux joueurs...



Thiago Silva et Marquinhos ont également été entendus en produisant chacun un discours, avant que Rabiot ne soit bruyamment conspué par les supporters présents sur place.



"Nous voilà la risée de l'Europe". Le Collectif ultras Paris (CUP), le plus important des groupes de supporters parisiens, avait aussi enragé dans un communiqué vendredi : "Nous voilà de nouveau la risée de l'Europe ! (…) Achetez-vous des couilles ou dégagez !" Quelle sera désormais l'attitude des fans au Parc des Princes dimanche prochain pour le Classique PSG-Marseille ?

"On a pris ce match à la légère". Depuis le naufrage européen, deux déclarations de joueurs majeurs du PSG font parler. "Le stade était plein, on a gâché la fête. On n'a pas voulu la gâcher, mais finalement on l'a gâchée", s'est lamenté Kylian Mbappé, sur Téléfoot dimanche. "Je pense que c'est vraiment de la suffisance, et parce qu'on a pris ce match à la légère" a lâché Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, samedi sur la chaîne Youtube "Bros. Stories".