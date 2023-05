Avec cette 25e victoire de la saison Paris, qui jouait sans Lionel Messi (sanctionné par son club) ni Neymar (convalescent), compte six points d'avance sur Lens (2e) et huit sur Marseille (3e) à quatre journées de la fin. Les buts parisiens ont été marqués par Kylian Mbappé (8), Vitinha (59e) et Fabian Ruiz (86e).

>> Plus d'informations à venir