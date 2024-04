PSG : Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions... vers un quadruplé historique pour les Parisiens ?

Le Paris Saint-Germain rencontre Lorient ce mercredi soir. Une rencontre loin d'être anodine en Ligue 1, car les joueurs de Luis Enrique pourraient s'assurer, dès à présent, d'un 12e titre de champion de France. Pour cela, le PSG doit s’imposer au Moustoir et espérer que Monaco ne l’emporte pas. Mais du côté du PSG, la question n'est plus de savoir si le club sera champion de France, ni même quand il le sera, mais bien de savoir si les Parisiens arriveront à réaliser un quadruplé historique.

Car le Trophée des champions est déjà dans l’escarcelle du club et la Ligue 1 n'est plus qu’une formalité. Reste donc la Coupe de France et sa finale fin mai face à Lyon, et la Ligue des champions, où le prochain adversaire sera Dortmund en demi-finale. Tout gagner sur une seule saison, ce serait du jamais vu dans l’Hexagone. Et dans le vestiaire, on ne cache plus que c’est un objectif.

"Pour l’instant, nous n’avons qu’un seul titre"

"Sans aucun doute, c’est une motivation de faire quelque chose qui n’a jamais été fait en France, de marquer l’histoire du club", explique Luis Enrique, l’entraineur du PSG. "Mais pour l’instant, nous n’avons qu’un seul titre. Et il faut continuer à lutter en championnat, car les adversaires le méritent. C’est encore un chemin long et sinueux. Il faudra être concentré pour atteindre nos objectifs", poursuit-il devant les journalistes.

Il y a quelques mois, le PSG n’était qu’une somme d’individualité. Luis Enrique en a fait une équipe, où il n’y a désormais plus d’intouchable, même quand on s’appelle Kylian Mbappé. Sur le terrain, l’état d’esprit à changer. Et Paris peut raisonnablement croire à ce quadruplé, comme en 2015. Mais à l’époque, à défaut de Ligue des champions, Laurent Blanc et ses joueurs avaient dû se contenter de la défunte Coupe de la Ligue.