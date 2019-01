Ligue 1 : l'AS Monaco suspend Thierry Henry du poste d'entraîneur

C'est déjà fini pour Thierry Henry à l'AS Monaco ! Le club de la Principauté a annoncé jeudi avoir suspendu le champion du monde 1998 de ses fonctions d'entraîneur, à peine trois mois et demi après son arrivée sur le banc. "L’AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d’entraineur de l’équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d’une décision définitive", écrit l'AS Monaco, actuel avant-dernier de Ligue 1, dans un communiqué. Son adjoint Franck Passi assurera l'intérim.

Thierry Henry avait remplacé le Portugais Leonardo Jardim au mois d'octobre, après un début de saison catastrophique. Mais l'ancien attaquant de l'équipe de France n'a pas réussi à relancer son club formateur, lourdement battu en Ligue 1 par Strasbourg le week-end dernier (5-1), et éliminé mardi soir de la Coupe de France par Metz (3-1).

Une première expérience totalement ratée. Pour "Titi", cette première expérience d'entraîneur d'un club professionnel tourne au fiasco. En trois mois et demi, il n'aura remporté que deux matches de Ligue 1 (à Caen et à Amiens), pour deux nuls et sept défaites. Les Monégasques ont également été éliminés dès le premier tour de la Ligue des champions.

L'AS Monaco est cependant toujours en lice en Coupe de la Ligue, avec une demi-finale à Guingamp mardi soir. Les Monégasques disputent un match crucial à Dijon (18e) samedi soir, un adversaire direct pour le maintien. L'opération sauvetage se fera donc sans Thierry Henry.