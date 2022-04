Ligue 1 : Face à Lorient, les Stéphanois se sont effondrés

Un espoir, puis la chute. Les Verts, qui menaient au score 2-0, ont fini par s'écrouler. Le club de Saint-Etienne a été battu 6-2 par Lorient en ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

"La responsabilité" de cette défaite, "c'est la mienne"

L'entraîneur des Stéphanois, Pascal Dupraz, est revenu déçu de ce match, qui avait pourtant bien commencé. "La responsabilité de cette défaite, je ne la partage pas. C'est la mienne, je suis entraîneur. Lorsqu'on réalise une entame comme celle-ci dans un match à enjeu, l'entraîneur que je suis doit tout faire pour qu'il conserve l'humilité, le respect de notre métier et ses fondamentaux", confie-t-il.

"A partir du moment où on a voulu en rajouter, on a cru trop vite, par vanité, qu'on allait probablement l'emporter. A partir de là, on s'expose à la déconvenue. On pressentait que ça allait en être ainsi", ajoute-t-il, attristé. Cette défaite compromet de plus en plus l'avenir des Verts en Ligue 1. En bas du tableau, ils sont 19e au classement ce samedi matin.