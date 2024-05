Ligue 1 : course à l'Europe, maintien... Les enjeux de la 34e et dernière journée du championnat

Un multiplex à l’ancienne comme on les aime. Ce dimanche soir à 21h, tous les matches de Ligue 1 se disputeront en même temps pour la 34e et dernière journée du championnat. Si le PSG est déjà champion de France et Monaco assuré de disputer la Ligue des champions, il reste des enjeux importants.

Il faudra suivre d’abord la lutte à distance pour la troisième place qualitative pour la phase de groupes de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. L’enjeu est de taille, car le quatrième de ligue 1 devra passer par un épineux troisième tour préliminaire puis par un barrage pour espérer intégrer l'intégrer. Le duel à distance opposera donc Lille (3e) et Brest (4e) qui comptent le même nombre de points (58), avec une différence de buts favorables aux Nordistes.

Lyon et Lens en bonne position pour l'Europe

Ces derniers affronteront l'OGC Nice, un adversaire de taille, assuré de terminer 5e et de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Brest, de son côté, se déplace à Toulouse qui n’a plus rien à jouer. Le coach breton Eric Roy, tout juste nommé meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1 par ses pairs, espère terminer la saison en beauté. "On aura l’ambition, comme à tous les matches, de gagner sur la pelouse du Stadium. Après, Toulouse est une équipe qui est en forme, on l’a vu sur son dernier match à Paris notamment. C’est une équipe qui a progressé toute la saison et leur parcours européen leur a donné confiance. Leur début de saison a été compliqué, mais aujourd’hui c’est une équipe qui s’est stabilisée et à l’arrivée, ils ont une place très honorable en championnat. Ce qu’ils ont vécu cette année, c’est ce qu’on vivra sans doute la saison prochaine".

En cas de victoire du PSG face à l’OL en finale de la coupe de France, la sixième place sera qualificative pour la Ligue Europa et la 7e pour la Ligue Europa Conference. Lens (6e), Lyon (7e) et Marseille (8e) ont donc tout intérêt à gagner ce dimanche soir, même si les deux premiers cités disposent d'un avantage certain sur les Phocéens qui n'ont plus leur destin en main pour accéder à l'Europe. Les Lensois affronteront Montpellier, Lyon, qui achève la saison en boulet de canon, accueille Strasbourg et l'OM se déplace au Havre. Un match qui aura une saveur particulière pour Jean-Louis Gasset, l'entraîneur olympien, qui a annoncé qu'il disputait ce dimanche soir en Normandie, le dernier match de sa très riche carrière.

Une chance infime pour Lorient

En bas de tableau, Le Havre, 15e, est pratiquement sauvé. Le doyen des clubs de Ligue 1 possède 32 points, soit trois points de plus que Metz, barragiste. Les Mosellans espèrent au moins cette 16e place, mais auront la tâche difficile à domicile face au Paris Saint-Germain. "On est conscient que le PSG est un autre monde, il faut être costaud", reconnaît l'entraîneur des Grenats, Laszlo Bölöni. Enfin, il reste une chance infime à Lorient, 17e, qui affronte la lanterne rouge Clermont, d’ores et déjà condamné à la Ligue 2, de se maintenir.