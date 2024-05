Trophées UNFP : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois

Un trophée de plus pour Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, qui quittera le championnat de France à l'issue de la saison, a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs pour la cinquième fois consécutive, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, lundi au pavillon d'Armenonville à Paris. Sacré en 2019, 2021, 2022 et 2023 (pas d'édition en 2020, année du Covid), l'attaquant du Paris SG et capitaine de l'équipe de France est le joueur qui a remporté le plus de fois ce prix décerné par le syndicat des joueurs (UNFP) depuis 1994.

Eric Roy élu meilleur entraîneur de la saison

Le Brestois Eric Roy a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs, récompensant la très belle saison de son club, équipe surprise de la saison, lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP à Paris. Roy, arrivé au chevet du Stade brestois en janvier 2023, a d'abord permis au club breton de se maintenir en Ligue 1 la saison dernière, avant de le qualifier cette saison en coupe d'Europe, soit en Ligue Europa, soit en Ligue des champions, dans tous les cas une première dans l'histoire de Brest.

Agé de 56 ans, il avait connu une première expérience, malheureuse, sur le banc de l'OGC Nice en 2010, avant de connaître, après une longue éclipse de onze ans et pour son deuxième poste d'entraîneur seulement, le succès avec Brest. Actuel 4e de Ligue 1, à égalité de points avec Lille 3e (58 points chacun), Brest saura à l'issue de la 34e et dernière journée dimanche s'il dispute la Ligue Europa ou la Ligue des champions la saison prochaine. Le Stade brestois se déplace à Toulouse qui n'a plus rien à espérer tandis que Lille accueillera au même moment Nice, en course pour les places européennes.

La Parisienne Tabitha Chawinga meilleure joueuse de la saison

L'attaquante du Paris SG Tabitha Chawinga a été désignée lundi soir meilleure joueuse de la saison 2023-24 de D1 féminine, lors de la cérémonie des Trophées UNFP à Paris. Avec 18 buts et dix passes décisives à ce stade de la saison, la joueuse malawite, 27 ans, est en tête des statistiques individuelles alors que son club affrontera Lyon en finale du championnat vendredi au Groupama Stadium.

Pour sa première saison en France, Chawinga, arrivée en prêt en septembre au PSG, succède au palmarès à la Lyonnaise Delphine Cascarino, sacrée l'an dernier.

