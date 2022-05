Ligue 1 : Marseille cède la deuxième place à Monaco, Bordeaux presque condamné

Les Marseillais, en petite forme, ont chuté à la troisième place, battus 2-0 samedi à Rennes, dans une ambiance des grands soirs, lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Monaco a enchaîné un neuvième succès consécutif samedi contre Brest (4-2) et a profité de la défaite de l'OM à Rennes (2-0) pour dépasser les Marseillais et prendre la deuxième place du championnat, directement qualificative pour la Ligue des champions. En bas de tableau, Metz a chipé la place de barragiste à Saint-Etienne, tandis que Bordeaux a presque acté sa relégation en Ligue 2 après son match nul à Lorient (0-0).

Au bout d'une soirée folle où les positions ont beaucoup changé, tout se jouera à la dernière journée, dans la course à la Ligue des champions comme pour le maintien. Et l'OM pourrait bien tout perdre... Longtemps deuxièmes, les Marseillais ont paru épuisés au Roazhon Park sur la pelouse de Rennes, incapables d'enrayer les accélérations de Benjamin Bourigeaud (11e) et Lovro Majer (34e), les buteurs.

La troisième place synonyme de barrage pour la Ligue des champions

L'OM tombe à la troisième place, qui envoie en barrages de Ligue des champions, dépassé par l'ASM à la différence de but (+25 contre +21) avant la dernière journée, où Marseille, toujours sous la menace de son vainqueur du soir, reçoit Strasbourg au Vélodrome, Monaco se rend à Lens et Rennes à Lille.

Une victoire à Bollaert, qui serait leur dixième d'affilée, et le club princier retrouverait la Ligue des champions, au bout d'un sprint irrésistible, à l'image de sa folle soirée: menée 2-0 juste avant la mi-temps, l'ASM a tout renversé avec un triplé de Wissam Ben Yedder (24 buts), qui revient à une longueur de Kylian Mbappé (25 buts) pour le titre de meilleur buteur. L'OM reçoit Strasbourg (5e), qui tient la place en Ligue Europa Conférence, et doit prendre au moins un point pour rester sur le podium, et faire mieux que Monaco pour reprendre la place de dauphin.

Rennes quasiment assuré de jouer la Ligue Europa

Rennes (4e) compte trois longueurs de retard sur ce duo. Certes, ils possèdent une bien meilleure différence de buts (+42), mais les hommes de Bruno Genesio, nominé parmi les meilleurs entraîneurs aux trophées de l'UNFP, dont la cérémonie se tient dimanche, ont besoin d'un effondrement de leurs deux rivaux pour jouer la Ligue des champions.

Ils tiennent en revanche bien la place en Ligue Europa, avec Nantes, vainqueur de la Coupe de France. Les Rennais doublent Nice (6e), battu sur son terrain par Lille (3-1), avec le réveil de Jonathan David, auteur d'un doublé, ses premiers buts depuis le 6 mars.

La colère des supporters bordelais, les Girondins proches de la Ligue 2

Strasbourg (5e) aussi dépasse Nice à la différence de buts (+21 contre +15) avant la dernière journée. Le Gym, battu en finale de Coupe par Nantes (1-0), risque de tout perdre. Lens, vainqueur à Troyes (3-1), garde une chance théorique de finir européen, deux points derrière le duo Strasbourg-Nice.

La lutte pour le relégation est aussi très indécise entre Metz (18e) et Saint-Étienne (19e). Le sort des Girondins de Bordeaux (20e) est presque réglé, après un triste nul vierge contre Lorient, qui assure le maintien des "Merlus". Les Girondins comptent trois longueurs de retard sur les Grenats, et une différence de but rédhibitoire (-41 contre -29). Le stade de Bordeaux a grondé toute la soirée de la colère des supporters, qui ont lancé du papier toilette sur le terrain à l'adresse de leurs joueurs.

Saint-Étienne en danger

A Geoffroy-Guichard, suspendu, c'est dans un huis clos lugubre que les Verts ont gaspillé leur chance en perdant à domicile contre Reims (2-1). Metz, qui a longtemps paru condamné, double Saint-Étienne pour revenir à la place de barragiste en battant Angers (1-0). Clermont et Troyes ont aussi assuré leur maintien, malgré leurs défaites, les Auvergnats à Strasbourg (1-0) et les Aubois contre Lens (3-1). Avec respectivement 36 et 37 points, ni le Clermont Foot ni l'Estac ne peuvent plus être rejoints par Metz et Saint-Étienne (31 points).

Enfin dans le match entre équipes qui n'avaient plus rien à jouer, le Paris Saint-Germain a fait honneur à son titre de champion de France en corrigeant un Montpellier (4-0) une nouvelle fois désastreux. Kylian Mbappé, auteur de trois passes décisives - avec un doublé pour Lionel Messi - et d'un but (sur penalty), a bien préparé la soirée des Trophées UNFP dont il est le grand favori.