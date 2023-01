Ligue 1 : «accord de principe» pour le transfert d'Azzedine Ounahi à l'OM

Marseille et Angers ont annoncé ce samedi "un accord de principe" pour le transfert au club olympien du milieu marocain Azzedine Ounahi, très en vue avec sa sélection nationale lors du Mondial 2022, où il avait atteint les demi-finales. Le prix du transfert et la durée du contrat de l'international de 22 ans n'ont pas été révélés par les deux clubs de Ligue 1, mais la transaction serait de dix millions d'euros, selon plusieurs médias. Milieu de terrain élégant à la technique très au-dessus de la moyenne, Ounahi, excellent dribbleur, était en instance de départ depuis le parcours au Qatar des Lions de l'Atlas, première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde.

Il a été titulaire lors de toutes les rencontres disputées par sa sélection, sauf à l'occasion du match pour la troisième place, perdu par le Maroc contre la Croatie (2-1). "Mon Dieu, d'où sort ce garçon!", s'était exclamé à son endroit le sélectionneur espagnol Luis Enrique, impressionné, après l'élimination de la Roja en huitième de finale face aux Marocains.

Arrivé en Ligue 1 et au SCO d'Angers en 2021

Né à Casablanca et formé au Maroc, notamment à l'académie Mohamed VI, Ounahi a rejoint la France et le club de Strasbourg à l'âge de 18 ans. En échec en Alsace, il a rebondi en National (troisième division), à Avranches. Il a ensuite rejoint Angers et la Ligue 1 en 2021. Avec le SCO, il a disputé 48 matches, inscrit deux buts et donné deux passes décisives. Après son remarquable Mondial, Ounahi aurait, selon divers médias, été approché par des clubs comme Naples, Séville ou Leicester, avant de finalement choisir Marseille. Depuis la Coupe du monde, il n'a joué qu'une demi-heure, le 15 janvier face à Clermont en championnat.

Ounahi est le deuxième recrue de l'OM lors de ce mercato hivernal, après le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi. Son arrivée marque probablement la fin de la piste qui menait vers le Serbe Ivan Ilic, joueur du club italien Hellas Vérone. L'OM reste en revanche à la recherche d'un élément offensif, qui devrait être un avant-centre, surtout si Bamba Dieng s'engage avec Lorient, un transfert annoncé comme imminent par plusieurs médias.