Ligue 1 : insaisissable en 2023, l'OM veut poursuivre sa belle série face à Monaco

La statistique parle d'elle-même pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens - aussi efficaces que spectaculaires - restent sur huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues. Une performance rarissime dans la longue histoire de ce club. Les coéquipiers de Dimitri Payet tenteront d'en accrocher une neuvième ce samedi soir face à Monaco pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Si l'OM affiche une forme olympique ces dernières semaines, il le doit notamment à son coach croate, Igor Tudor. Pourtant très contesté à son arrivée l'été dernier, l'ancien défenseur de la Juventus Turin a mis les rieurs de son côté.

"Le rêve ultime, c'est de porter ce maillot"

Dans le groupe, l'ambiance est à la fois studieuse et souriante et les joueurs s'épanouissent pleinement. Et notamment l'Avignonnais Samuel Gigot, supporter de l'OM depuis son enfance. "Quand tu es jeune, le rêve ultime, c'est de porter ce maillot, pas celui du Real Madrid ou de Manchester United. C'est exceptionnel de pouvoir le réaliser, de pouvoir rendre fier sa famille, ses amis. Je profite à fond de cette chance de pouvoir jouer dans le meilleur club du monde pour moi."

La bonne ambiance sera également au rendez-vous ce samedi dans un Stade Vélodrome où 64.000 spectateurs sont attendus. L'enceinte sera à guichets fermés pour la 14e fois d’affilée en Ligue 1. Du jamais-vu. Le tout avant un double rendez-vous qui met déjà Marseille en ébullition. Les 8 et 26 février prochains, c'est le PSG de Messi, Neymar et Mbappé qui se présentera dans le volcan marseillais.