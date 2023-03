Les résultats Quinté du 30/03/2023 à Chantilly

Le prix de la Journée des plantes revient au numéro 11, Doctor Ron. Le cheval monté par Théo Bachelot a remporté la course quinté du jeudi 30 mars à l'hippodrome de Chantilly, dans l'Oise. Il a devancé le numéro 14, Forchester, le numéro 8, Bougainvillier, le numéro 4, Matt Machine et le 9, Puerto Madero. Dans l'ordre, cela donne donc 11, 14, 8, 4 et 9. Doctor Ron restait "sur deux probantes troisièmes places dans des quintés similaires à celui de ce jeudi", analysait le spécialiste hippique Thierry Léger sur Europe 1.

Une course à 16 partants

Dans cette course de 1.600 mètres de distance, sur une piste en sable fibré avec corde à droite, le 10 Swiss Bank a terminé à la sixième place. Viennent ensuite le 2, Its all a Dream, le 12, Agapi Mia, le 15, Romantic Rose et le 5, Ciccio Boy, qui complètent le top 10 d'une épreuve à 16 partants.

Découvrez le top 10 du quinté du 30 mars 2023 : 1er Doctor Ron (11)

2e Forchester (14)

3e Bougainvillier (8)

4e Matt Machine (4)

5e Puerto Madero (9)

6e Swiss Bank (10)

7e Its all a dream (2)

8e Agapi Mia (12)

9e Romantic Rose (15)

10e Ciccio Boy (5)

Le prochain rendez-vous quinté aura lieu ce vendredi à l'hippodrome de Vincennes, à Paris.