Les JO de Paris 2024 ont montré «le vrai visage de la France», salue Emmanuel Macron

Les Jeux Olympiques de Paris ont montré "le vrai visage de la France", a affirmé Emmanuel Macron lundi devant plusieurs centaines de professionnels mobilisés durant cet événement qui a été "un succès de sécurité, d'organisation, un succès sportif et populaire". "Nous qui avons vécu pendant plus de deux semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger (...) On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits", a ajouté le chef de l'Etat lors de cette réception dans les jardins de l'Élysée.

