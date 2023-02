Le XV de France face au défi irlandais

Avant même le début du Tournoi des Six Nations, les Français savaient que ce match contre les Irlandais, ce samedi 11 février, allait être un sacré challenge sportif. Après la victoire difficilement obtenue à Rome, dimanche dernier, face à des Italiens (29-24), équipe réputée la plus faible du tournoi, le challenge irlandais s’est transformé en véritable défi. Pour le sélectionneur Fabien Galthié, "dire que l’Irlande est l’équipe classée numéro une veut dire que c’est la meilleure équipe au monde. Et il n’y a qu’une meilleure équipe au monde. Depuis le mois de juin, c’est l’Irlande. Quand on dit ça, on a tout dit".

Des absents du côté irlandais

L'Irlande a été contrainte à un changement, au poste de talonneur, pour affronter la France, samedi (15h15) lors de la 2e journée du Tournoi des six nations, mais le capitaine et ouvreur Johnny Sexton sera fidèle au poste. Dan Sheehan, titulaire en première ligne lors de la victoire convaincante à Cardiff (34-10) la semaine passée mais touché aux ischios-jambiers, laisse sa place à Rob Herring. Il ne figure même pas dans le groupe.

L'Irlande doit aussi toujours se passer de son pilier Tadgh Furlongh, à nouveau remplacé par Finaly Bealham. Mais le reste du XV de départ sera le même, le demi de mêlée Conor Murray, qualifié d'incertain par la presse irlandaise mercredi, tenant finalement sa place.

L’Aviva Stadium de Dublin sera plein

Sous le mandat de Fabien Galthié, les Bleus ont rencontré à trois reprises les Irlandais pour autant de victoires. Mais la seule fois qu’ils ont joué chez eux, c’était en pleine pandémie, dans un stade vide. Ce qui ne sera pas le cas samedi, avec un Aviva Stadium tout acquis à la cause irlandaise. Dans ce contexte, si les Français s’imposent, ils renforceraient encore plus leur statut de favoris de ce Tournoi des Six Nations et de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en France. En cas de défaite, le doute s’installerait immanquablement.