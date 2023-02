Tournoi des VI Nations : «Une performance mitigée» des Bleus contre l'Italie, selon Fabien Galthié

Le XV de France a débuté son Tournoi des six nations 2023 par une victoire laborieuse en Italie (29-24) : "une performance mitigée, qui nous laisse un goût un peu amer", a analyse le sélectionneur Fabien Galthié après la rencontre. Les Bleus devront "rectifier le tir" dès samedi prochain en Irlande.

Journaliste : Comment ressortez-vous d'un tel match ?

Fabien Galthié : "À la fois satisfait d'avoir gagné ce match et d'avoir pris le bonus offensif. Mais c'était dur. C'est une performance mitigée, qui nous laisse un goût un peu amer. La victoire est tellement importante à ce niveau-là, quel que soit le scenario. C'est la clé, c'est essentiel. On n'a pas atteint tous nos objectifs mais je ne suis pas chafouin. Le jeu demande parfois la faute, on a le droit de ne pas être toujours au top."

Journaliste : Dix-huit pénalités, est-ce trop à ce niveau ?

Fabien Galthié : "Évidemment. A chaque fois, c'est une nouvelle possession pour l'adversaire, on recule de trente mètres. On a beaucoup reculé. La maîtrise de la règle sur le plan offensif ou défensif, c'est quelque chose qui nous a coûté cher. Ca nous a amputé de beaucoup de forces dans la performance collective."

Journaliste : Quel est l'apport du banc ?

Journaliste : "Ils ont fait une très bonne entrée dans un moment où on était menés au score. On avait pris ce carton jaune, il fallait faire quelque chose. On a fait des choix de coacher sur des postes importants. C'est à ça que servent les finisseurs: ils ont la lourde tâche de finir les matches. C'est eux qui le gagnent, ou du moins essaient. Ca s'est passé (sourire). Après, le match, on a mangé des pizzas, les Italiens sont arrivés très vite pour échanger. On a discuté mais sans faire de discours à chaud."