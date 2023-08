Le Variétés Club de France sera à La Ciotat début septembre au profit du don d'organes

Le Variétés Club de France reprend du service. Le 9 septembre prochain, cette formation composée d'anciens joueurs et de personnalités liées au sport, disputera un match de charité au stade Jean-Bouissou de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, à l'initiative de Michel Platini, célèbre international français des années 1980.

Les fonds seront reversés à l'association "Maryse pour la vie", qui sensibilise au don d'organes depuis le décès d'une femme, prénommée Maryse, en attente de greffe. Le coup d'envoi sera donné à 16h30 par Michel Platini, donc, mais aussi l'ancien rugbyman Serge Blanco qui sera consultant sur Europe 1 à l'occasion du Mondial de rugby organisé en France (8 septembre-28 octobre).

5 millions d'euros récoltés depuis plus de 50 ans

Et, une fois n'est pas coutume, le casting s'annonce cinq étoiles. Le VCF, présidé par Karl Olive et dont Jacques Vendroux, journaliste pour Europe 1, est le manager général, réunira les anciens marseillais Mamadou Niang, Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Jean-Pierre Papin, lauréat du Ballon d'or en 1991. Wilfried Mbappé, père de Kylian, sera également de la partie, tout comme l'ancienne gloire de l'AS Saint-Étienne Dominique Rocheteau.

À noter aussi la présence du journaliste Dominique Grimault et des anciens bordelais Alain Giresse et Ludovic Obraniak. Les portes du stade ouvriront à 14h30 et il est d'ores et déjà possible de réserver son ticket ici.

En mars dernier, le Variétés Club de France s'était rendu au Vatican pour y rencontrer le pape François et affronter une équipe d'ecclésiastiques. Créée en 1971, l'association, à laquelle appartient également Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a récolté plus de 5 millions d'euros, reversés à diverses associations. En 2021, Emmanuel Macron lui-même avait chaussé les crampons lors d'une rencontre face à des soignants du centre hospitalier de Poissy.