Le PSG "très serein" sur l’avenir de Kylian Mbappé au club

RÉACTION

"C'est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d'avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs." En moins de 24 heures, la phrase prononcée dimanche soir, lors des trophées UNFP, par Kylian Mbappé, élu meilleur espoir et meilleur joueur de Ligue 1, a jeté un froid.

Pour autant, du côté du Paris Saint-Germain, pas d’inquiétude apparente. Jointe par Europe 1, une source au club affiche sa sérénité par rapport aux déclarations du numéro 7 parisien. "On est très sereins. Ce message, c’est une manière de vouloir s’impliquer un peu plus", nous souffle-t-on. "Il veut être beaucoup plus entendu, peut-être avoir un regard sur certaines choses."

Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2023, est même perçu comme un "lanceur d’alerte". "Il a agité une menace, bougez-vous", glisse une autre source à Europe 1.

Après la déconvenue enregistrée en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Manchester United (2-0, 1-3), Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 (32 réalisations avant le dernier match du PSG, vendredi soir, à Reims), avait assuré qu'il continuait à croire au projet du club de la capitale. "En se remettant en question et en se posant les bonnes questions, je pense que l'on peut faire quelque chose de bien à l'avenir. Il faut continuer à travailler."