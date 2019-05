EN DIRECT - Mbappé sacré "meilleur espoir", suivez la 28ème cérémonie des Trophées UNFP

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Mbappé va-t-il succéder à Neymar ? Dimanche soir, à partir de 21h, le football français récompense ses meilleurs éléments, lors de la 28ème cérémonie des trophées UNFP. Meilleur joueur, meilleur entraîneur, plus beau but, meilleure joueuse… Suivez la soirée avec nous.

Les principales informations à retenir : Kylian Mbappé, également nommé dans la catégorie "Meilleur joueur", a reçu le titre de meilleur espoir pour la troisième année consécutif

Dans la catégorie "Meilleur entraîneur", le Lillois Christophe Galtier obtient le titre et succède à Unai Emery

Chez les filles, la Lyonnaise Dzsenifer Marozsan a obtenu le trophée de la meilleure joueuse de Division 1

Meilleur espoir : Kylian Mbappé sacré

Kylian Mbappé obtient son troisième titre consécutif de "Meilleur espoir", d'abord avec Monaco puis avec le PSG. "Je suis le premier, et le seul. Je dis toujours que faire l'histoire, c'est quelque chose que j'aime", a réagi le natif de Bondy. Face à lui étaient nommés Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Jonathan Ikoné (Lille), Boubacar Kamara (Olympique de Marseille) et Ismaïla Sarr (Stade Rennes).

Meilleur entraîneur : Christophe Galtier récompensé

Fort d'une deuxième place acquise avec Lille, Christophe Galtier, déjà désigné avec Saint-Étienne en 2013, a été auréolé du titre de meilleur entraîneur de L1. Thomas Tuchel (champion avec le PSG), Thierry Laurey (vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg), Bruno Genesio (Lyon) et David Guion (Reims) faisaient face au coach des Dogues.

Déjà co-lauréat en 2013 en compagnie de Carlo Ancelotti (PSG), l'ancien entraîneur de Saint-Etienne (2009-2017) remporte ce prix honorifique pour la deuxième fois de sa carrière. Après avoir sauvé Lille de la relégation la saison dernière malgré une interdiction de recrutement, Galtier a mené le club nordiste à la deuxième place du championnat, devançant les cadors habitués à truster les places européennes comme Lyon, Marseille ou Monaco. Le technicien français, âgé de 52 ans, découvrira l'an prochain la Ligue des champions, après avoir permis à Saint-Etienne de retrouver la Ligue Europa en 2013-2014.

Meilleur Français évoluant à l'étranger : le trophée pour Karim Benzema

L'attaquant français du Real Madrid a reçu le trophée de meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Avec 30 buts cette saison, il est l'homme fort de la "Casa Blanca".

Meilleur gardien : Mike Maignan récompensé pour la première fois

Ils étaient cinq à pouvoir espérer le titre de meilleur gardien : Alphonse Areola (PSG), Benjamin Lecomte (Montpellier), Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Mike Maignan (Lille), et Edouard Mendy (Reims). Aucun d'entre eux ne l'avait remporté jusqu'ici, puisque les deux derniers lauréats, le gardien de l'OM Steve Mandanda (cinq fois désigné) et celui de Monaco Danijel Subasic étaient cette fois absents de la liste. Finalement, c'est le Lillois Mike Maignan qui a obtenu le titre. "Ce trophée n'est pas une fin pour moi, il faudra travailler encore plus dur", a-t-il déclaré lors de ses remerciements.

Meilleure joueuse de Division 1 : Dzsenifer Marozsan sacrée pour la troisième fois

En cette année de Coupe du monde en France, quatre joueuses de Lyon - Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Amel Majri, Dzsenifer Marozsan - et une du PSG, Kadidiatou Diani, se disputaient la récompense de meilleure joueuse de Division 1. Victorieuse avec ses coéquipières en finale de la Ligue des champions ce samedi face au Barça (4-1), c'est l'Allemande Dzsenifer Marozsan, 27 ans, qui a été titrée, et ce pour la troisième année consécutive.

Meilleur joueur : Mbappé favori

Avec 32 buts en Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé semble le mieux placé pour succéder à Neymar pour le titre de meilleur joueur de l'élite. Le Brésilien du PSG, élu par ses pairs la saison passée, fait encore partie des nommés, avec, outre Mbappé, un autre Parisien, Angel Di Maria, ainsi que Hatem Ben Arfa (Rennes) et Nicolas Pépé (Lille).

Le plus beau but : à chacun son style

C'est sans doute la récompense la plus subjective. Celle qui ne mettra personne d'accord. Et pour cause : c'est la seule catégorie soumise au vote du public. Au choix, la reprise de volée géniale de Loïc Rémy (Lille), la frappe surpuissante de Juan Ferney Otero (Amiens), le retourné acrobatique de Max-Alain Gradel (Toulouse), le lob d'Antonin Bobichon (Nîmes) ou le tir de 40 mètres de son partenaire Téji Savanier.

⚽️ Inspirations géniales, frappes surpuissantes, reprises acrobatiques … les joueurs nous ont régalés cette saison.

Maintenant c’est à vous de voter pour le plus beau but de la saison de @Ligue1Conforamahttps://t.co/7j58y5maif#TropheesUNFP@beinsports_FRpic.twitter.com/ElV970UL3T — UNFP (@UNFP) 14 mai 2019