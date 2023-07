«Le PSG en a besoin» : Arsène Wenger élogieux envers le nouvel entraîneur Luis Enrique

C'est une nomination qui était attendue depuis quelques semaines par les supporters du Paris Saint-Germain. Après la départ de Christophe Galtier, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de jeter leur dévolu sur le technicien espagnol Luis Enrique comme nouvel entraîneur du club. Un choix commenté par Arsène Wenger, présent dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1). "J'en pense beaucoup de bien. Je trouve qu'il a une vision claire, qu'il a l'autorité nécessaire pour faire passer sa vision du jeu et l'autorité nécessaire aussi pour dicter sa loi aux joueurs stars. Et je crois que le PSG en a besoin", a affirmé l'ancien entraîneur d'Arsenal.

Une équipe à reconstruire

Le natif de Gijon devient le huitième coach à s'asseoir sur le banc de l'équipe de la capitale depuis son rachat par QSI en 2011. Reste à savoir s'il fera mieux que ses prédécesseurs et s'il parviendra à remporter une Ligue des champions tant attendue dans le club de la capitale. En succédant à Christophe Galtier, Luis Enrique espère remettre les compteurs à zéro et faire oublier une saison en demi-teinte, marquée par une seconde partie décevante. Pour Arsène Wenger, le PSG a pâti de la Coupe du monde au Qatar : "Le Paris-Saint-Germain a souffert énormément de l'après Coupe du monde. On savait que parmi les trois stars (Mbappé, Messi, Neymar), il y en aurait deux qui rentreraient déçus et un qui aurait pratiquement atteint le couronnement de sa carrière", a commenté le directeur du développement du football mondial à la Fifa.

Autre sujet majeur qui cause du souci au PSG, le départ ou non de Kylian Mbappé. Le joueur et le club se livrent à une véritable guerre de communication. "Il ne peut pas partir gratuitement", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi à propos du joyau de 24 ans qui, s'il va au bout de son contrat en 2024, fait courir le risque au club de voir un des meilleurs joueurs du monde s'envoler sans indemnités. Le PSG peut espérer entre 100 à 200 millions d'euros pour un tel transfert.

Le dirigeant parisien a rappelé "l'accord verbal" de Mbappé disant qu'il ne partirait pas libre, et ses déclarations publiques évoquant trois années de contrat, jusqu'en 2025 (à Marca), et non deux. Au New York Times, le Français avait aussi dit qu'un départ en fin de contrat n'était "pas la meilleure façon de partir". Pour Arsène Wenger, le deal "est sur la table". "Si le PSG veut prendre l'argent, il faut le vendre dès cette année". Un feuilleton qui risque donc de tenir en haleine ce mois de juillet.