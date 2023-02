Le prodige Français Léo Bisiaux s'offre le titre de champion du monde junior de cyclo-cross

Le Français Léo Bisiaux est devenu champion du monde junior de cyclo-cross (moins de 19 ans) en devançant le Néerlandais Senna Remijn et le Belge Yordi Corsus, dimanche à Hoogerheide (Pays-Bas), au terme d'une course disputée devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Leader de la Coupe du monde, champion d'Europe en novembre à Namur (Belgique), Bisiaux, qui fêtera ses 18 ans le 14 février, était le favori de la course.

L'Auvergnat, membre du Team AG2R Citroën U19, s'est détaché à l'entame du troisième des six tours de circuit pour s'imposer avec 11 secondes d'avance. "J'avais pas mal de pression mais elle était positive pour moi, j'étais prêt pour la bataille face aux Belges et aux Néerlandais", a déclaré celui qui est aussi champion de France, au terme d'une course disputée devant la grande foule (plus de 50.000 spectateurs selon l'organisation).

"Une belle course"

"Techniquement, j'ai vraiment fait une belle course. Je n'ai jamais eu peur", a-t-il encore expliqué alors qu'il a été victime d'un saut de chaîne dans le dernier tour, finalement sans conséquence.

Deux autres courses figurent au programme de la journée: le championnat du monde Espoirs dames (13h00) et la course reine des Elites messieurs avec le duel très attendu devant opposer le Belge Wout Van Aert au Néerlandais Mathieu van der Poel.

L1: "On va continuer à se battre", assure le coach d'Ajaccio05/02/2023 18:28:30Championnat d'Espagne: la 20e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 18:25:03Championnat d'Espagne: les résultats de la 20e journée05/02/2023 18:24:27Tournoi des six nations: le XV de France s'impose dans la douleur face à l'Italie (COMPTE RENDU)05/02/2023 18:21:52Tournoi des six nations - Italie - France 24-29 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 18:20:08L1/Nantes: Kombouaré heureux d'une "victoire importante"05/02/2023 18:20:06Mondiaux de Cyclo-cross: Van der Poel surprend Van Aert pour la passe de cinq (COMPTE RENDU)05/02/2023 18:17:24L1: Lorient "a été un peu brouillon", regrette Le Bris05/02/2023 18:15:07L1: Auxerre doit "continuer ainsi pour se sauver", dit Pélissier05/02/2023 18:14:20Tournoi des Six nations: "Ce n'était pas facile les dix premières minutes", avoue Dumortier05/02/2023 18:13:51WTA: Alycia Parks titrée à Lyon en volant la vedette à la locale Caroline Garcia (COMPTE RENDU)05/02/2023 18:12:10L1: "Pas le meilleur match de Reims", admet Still05/02/2023 18:12:09L1: Strasbourg "a retrouvé le plaisir de jouer", souligne Le Scornet05/02/2023 18:10:00Tournoi des six nations: "Beaucoup plus de négatif que de positif aujourd'hui", regrette Antoine Dupont05/02/2023 18:09:13L1: "Il va falloir monter le curseur" prévient Pitau (Montpellier)05/02/2023 18:08:25L1: Angers "a arrêté l'hémorragie", se réjouit Bouhazama05/02/2023 18:05:08Etoile de Bessèges: après Marseille, Powless conquiert le Gard (COMPTE RENDU)05/02/2023 18:01:42Tournoi des six nations - 1re journée: le point05/02/2023 18:00:07Rugby: les 14 victoires de rang du XV de France (ENCADRE)05/02/2023 17:58:43URGENT ¥ Tournoi des six nations: le XV de France gagne sans convaincre face à l'Italie (29-24)05/02/2023 17:56:27WTA - Lyon: Caroline Garcia battue par Alycia Parks en finale05/02/2023 17:53:40Cyclisme: Rui Costa remporte le Tour de Valence pour seize secondes05/02/2023 17:52:55Tennis: résultat de la finale du tournoi WTA 250 de Lyon05/02/2023 17:50:43Tournoi des six nations: le XV de France gagne sans convaincre face à l'Italie (29-24)05/02/2023 17:50:32Hand/Ligue des champions femmes: Brest concède le nul à Bucarest05/02/2023 17:45:28Championnat d'Allemagne: la 19e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 17:32:16PREVISIONS SPORTS du LUNDI 6 FEVRIER (version provisoire)05/02/2023 17:30:46PREVISIONS SPORTS du LUNDI 6 FEVRIER (version provisoire)05/02/2023 17:30:02Championnat d'Allemagne: les résultats de la 19e journée05/02/2023 17:29:57L1: Strasbourg gagne enfin à la maison (COMPTE RENDU)05/02/2023 17:26:23L1: Fin de série noire pour Angers, qui accroche Lorient 0-0 (COMPTE RENDU)05/02/2023 17:25:33L1: "On aurait pu jouer 6h30" sans marquer, peste Estève (Montpellier)05/02/2023 17:20:53Prévisions internationales du dimanche 5 février 2023 (actualisées à 16H30 GMT)05/02/2023 17:19:04France: Monaco candidat au podium, Angers met fin à sa triste série (CHAPEAU)05/02/2023 17:11:25L1: Monaco candidat au podium, Angers met fin à sa triste série (CHAPEAU)05/02/2023 17:09:11Ligue 1: "Nos deux buts rapides ont facilité notre match", reconnaît Disasi (Monaco)05/02/2023 17:08:15Ligue 1: "Un peu trop gentils", admet Bela (Clermont)05/02/2023 17:06:09Ligue 1: Lorient - Angers 0-0 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 17:03:19Ligue 1: Auxerre - Reims 0-0 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 17:02:45Championnat d'Italie: la 21e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 17:02:16Championnat d'Italie: les résultats de la 21e journée05/02/2023 17:02:01Ligue 1: AC Ajaccio - Nantes 0-2 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 17:01:25Prévisions FRANCE du DIMANCHE 5 FEVRIER (actualisées à 17h00)05/02/2023 17:01:19Ligue 1: Strasbourg - Montpellier 2-0 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 17:01:12Championnat d'Angleterre: la 22e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 17:00:44Championnat d'Angleterre: les résultats de la 22e journée05/02/2023 17:00:01Ligue 1: la 22e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 16:58:27Ligue 1: les résultats de la 22e journée05/02/2023 16:58:15Ligue 1: Strasbourg - Montpellier 2-005/02/2023 16:57:56Ligue 1: Lorient - Angers 0-005/02/2023 16:57:34Ligue 1: Auxerre - Reims 0-005/02/2023 16:56:58Ligue 1: AC Ajaccio - Nantes 0-205/02/2023 16:56:40Etoile de Bessèges - 5e et dernière étape: les classements05/02/2023 16:51:20Espagne: le Real s'incline à Majorque, le Barça peut prendre le large ! (PAPIER GENERAL-ACTUALISATION)05/02/2023 16:43:15Real Madrid: "C'est une défaite qui fait très mal", regrette Ancelotti05/02/2023 16:41:40Cyclo-cross/Mondiaux: et de cinq pour Van der Poel, sacré devant Van Aert05/02/2023 16:33:46Cyclo-cross/Mondiaux: et de cinq pour Van der Poel, sacré devant Van Aert05/02/2023 16:31:17Etoile de Bessèges: victoire finale de l'Américain Neilson Powless05/02/2023 16:25:22URGENT ¥ Van der Poel champion du monde de cyclo-cross devant Van Aert05/02/2023 16:17:39Van der Poel champion du monde de cyclo-cross devant Van Aert05/02/2023 16:14:23Espagne: le Real s'incline à Majorque, le Barça peut prendre le large ! (PAPIER GENERAL)05/02/2023 16:08:56Espagne: le Real Madrid surpris 1-0 à Majorque05/02/2023 16:07:53Championnat d'Espagne: la 20e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 16:03:58Championnat d'Espagne: les résultats de la 20e journée05/02/2023 16:03:20Judo: Riner en finale du Tournoi de Paris, Dicko visera le bronze (LEAD GENERAL)05/02/2023 15:40:17Les Bleus du blanc: Laffont renoue avec la victoire à trois semaines des Mondiaux (CHAPEAU)05/02/2023 15:34:32Prévisions internationales du dimanche 5 février 2023 (actualisées à 14H30 GMT)05/02/2023 15:28:53Ligue 1: costaud à Clermont, Monaco garde le podium en ligne de mire (COMPTE RENDU)05/02/2023 15:14:22Foot/D1 femmes: le classement05/02/2023 15:00:33Ligue 1: Clermont - Monaco 0-2 (FICHE TECHNIQUE)05/02/2023 14:57:00Ligue 1: les résultats de la 22e journée05/02/2023 14:56:27Ligue 1: Clermont - Monaco 0-205/02/2023 14:55:20Italie: Osimhen frappe deux fois et Naples enchaîne à La Spezia (3-0)05/02/2023 14:33:48Prévisions FRANCE du DIMANCHE 5 FEVRIER (actualisées à 14H30)05/02/2023 14:32:14Championnat d'Italie: la 21e journée en un coup d'oeil (ENCADRE)05/02/2023 14:28:51Championnat d'Italie: les résultats de la 21e journée05/02/2023 14:28:36Mondiaux de ski alpin: le combiné pour lancer Shiffrin (PRESENTATION)05/02/2023 14:17:45Mondiaux de ski alpin: le combiné pour lancer Shiffrin (PRESENTATION)05/02/2023 14:15:40WTA: Zhu Lin remporte son premier titre en Thaïlande05/02/2023 14:11:57Aux Mondiaux de ski alpin, Mikaela Shiffrin veut effacer ses échecs de Pékin (MAGAZINE)05/02/2023 14:07:37Cyclo-cross/Mondiaux: la Néerlandaise Van Anrooij sacrée en Espoirs05/02/2023 14:04:38Judo: Riner qualifié pour les demi-finales du Tournoi de Paris05/02/2023 13:45:34Foot: enquête après des affrontements entre supporters de Nantes et d'Ajaccio05/02/2023 13:45:29Athlétisme: Holloway survole le meeting de Boston (COMPTE RENDU)05/02/2023 13:24:11Tournoi de Paris: Romane Dicko en repêchage05/02/2023 13:16:39Mondiaux de ski alpin: Pinturault "souffrant", espère s'entraîner lundi05/02/2023 13:12:35Cyclo-cross/Mondiaux: le Français Léo Bisiaux sacré chez les juniors05/02/2023 12:35:45Cyclo-cross/Mondiaux: le Français Léo Bisiaux sacré chez les juniors05/02/2023 12:12:55Prévisions internationales du dimanche 5 février 2023 (actualisées à 11H00 GMT)05/02/2023 12:10:24Foot: le PSG "discute en ce moment" d'une prolongation de Messi, dit Campos05/02/2023 12:04:20Cyclo-cross/Mondiaux: le Français Léo Bisiaux sacré chez les juniors