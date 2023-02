Le Polonais Hubert Hurkacz titré à l'ATP Marseille en battant Benjamin Bonzi en finale

Le Polonais Hubert Hurkacz, 11e joueur mondial et tête de série numéro 1, a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Marseille en battant en finale le Français Benjamin Bonzi (60e mondial) en deux sets, 6-3, 7-6 (7/4). Il s'agit du sixième titre décroché sur le circuit ATP par le Polonais de 26 ans, ancien demi-finaliste à Wimbledon, en 2021.

Benjamin Bonzi de son côté est toujours à la recherche de son premier titre après avoir déjà perdu une finale en tout début d'année à Pune, en Inde.

"Une bonne semaine"

"C’était une bonne semaine. Malheureusement, aujourd’hui (dimanche), je n’ai pas pu l’emporter. Il jouait très bien. Il servait trop bien pour moi aujourd’hui. J’ai essayé de mettre la pression dans le deuxième set pour aller au jeu décisif et voir ce qui se passe. Mais il était tout simplement trop fort. C’était quand même une bonne semaine avec beaucoup de choses à retenir et à améliorer, donc on verra au prochain tournoi", a déclaré le Toulousain.

Benjamin Bonzi enchaînera dès lundi. Le Français affrontera le Suédois Mikael Ymer au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï.