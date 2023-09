«Le plus beau site du circuit» : à Roland-Garros, les beach-volleyeurs français impatients de jouer

300 tonnes de sables, 30 personnes mobilisées pendant quatre jours et le court Philippe-Chartier se transforme... en plage. Le stade mythique du tournoi de Roland-Garros accueille ce week-end non pas une nouvelle compétition de tennis, mais le Paris Beach Pro Tour. Il s'agit d'un tournoi international de beach volley qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

"Pour moi, c'est le plus beau site du World Tour", se réjouit Rémi Bassereau, joueur français qui forme une paire avec son compatriote Julien Lyneel. "Quand on entre à l'intérieur de cette enceinte, ça fait un petit truc au ventre. C'est emblématique, on se sent vraiment très privilégié", poursuit le volleyeur.

Attirer des spectateurs "lambda"

Roland-Garros est aussi l'un des moyens de faire connaître cette discipline très spectaculaire, et faisant partie du programme olympique depuis 1996. "Une enceinte comme Roland-Garros, ne serait-ce que par son nom, va faire venir des spectateurs 'lambda'", souligne Youssef Krou, autre joueur tricolore en duo avec Arnaud Gauthier-Rat. Ce dernier enchaîne : "Ils viennent voir ce qu'est le beach-volley, et le découvrir en vue des JO parce que beaucoup ont pris leurs places et tout le monde attend d'être là, comme nous".

Les JO de Paris, dans dix mois, sont effectivement l'objectif de tous ces compétiteurs. Les beach-volleyeurs français seront d'ailleurs gâtés puisqu'ils joueront sous la tour Eiffel. "Ce serait nos premiers Jeux olympiques, à domicile, sur le plus beau spot de France, des Jeux, même du monde !", s'enthousiasme Lezana Richard, internationale tricolore.

Pour cela, il faudra emmagasiner des points et cela passe par un bon résultat ce week-end porte d'Auteuil à Paris.